Candidați fără tatuaje și piercing-uri sunt așteptați la școlile de poliție, în toamnă. Probele fizice, tot de ”clasa a cincea”

”Având în vedere deficitul excesiv de la nivelul structurilor de poliție, în luna septembrie 2021 va fi organizată o nouă sesiune de admitere în școlile de agenți de poliție de la Câmpina și Cluj pentru Poliția Română și Oradea pentru Poliția de Frontieră”, se arată într-o postare pe site-ul sindicatului Europol Calendarul privind etapele desfășurării concursului de admitere va fi anunțat la începutul lunii august.Astfel, se pot înscrie la concurs, cadidații care au vârsta de peste 18 ani au cetățenia română și domiciliul în România, cunosc foarte bine limba română și au capacitate deplină de exercițiu. De asemenea, trebuie să aibă diplomă de bacalaureat să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist, să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea.Candidații nu trebuie să fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani. De asemenea, cei care vor să fie polițiști naționali, nu trebuie să fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, se arată într-o informare postată pe site-ul Sindicatului polițiștilor ”Europol” Deși în urmă au aproape jumătate de an, sindicaliștii de la Europol propuneau eliminarea din lista criteriilor eliminatorii tatuajele și piercing-urile, legea nu a fost modificată, însă s-a reușit o ”ameliorare” a condițiilor referitoare la tatuaje. ”La vizita medicală aceștia nu mai sunt respinși automat. Se menționează tipurile de tatuaje care le au pe corp și cei de la reusre umane apreciază dacă acestea împiedică sau nu desfășurarea activității de polițist”, a explicat Cosmin Andreica, șeful Sindicatului Europol din Poliție.Iată criteriile specifice pentru recrutarea candidaților, conform legislației în vigoare în acest moment:a) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.d) candidaţii care au fost declaraţi „admis” la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.”Pentru pompieri aceste condiții au fost scoase în urmă cu doi ani și ar fi fost firesc să fie scoase și de la poliție, mai ales că, în momentul de față există polițiști care să fie tatuați”, a mai spus Cosmin Andreica.Această interdicție este doar la intrarea în sistem. Adică, ”a doua zi după ce a fost declarat admis în școala de poliție, elevul își poate face un tatuaj ”, a explicat Cosmin Andreica.”Este clar că vorbim despre o reminescență a sistemului militar”, a explicat sindicalistul.Cosmin Andreica spune că sunt așteptați peste 10.000 de candidați pentru școlile de poliție, însă sigur vor fi mai mulți ca în anii anteriori.”Nu s-a modificat nimic nici în ceea ce privește proba sportivă, a spus Cosmin Andreica. Noi am cerut acest lucru, având în vedere că s-a scos condiția de înălțime sau sex pentru admiterea în aceste posturi, singura certitudine că intră în sistem colegi care pot să facă față intervențiilor dificile, ar fi fost departajarea pe aceste probe care să fie la fel atât pentru băieți cât și pentru fete.Toți dau proba cu un manechin de 40 de kilograme pe care trebuie să-l târască pe o porțiune de câțiva metri. Este greutatea unui copil. Nu am înșeles în ce condiții similare se pune problema, pe de o parte să imobilizezi o persoană de 40 de kilograme. Acel manechin ar trebui să aibă o greutate mai mare decât una normală, pentru că orice persoană se zbate în procesul de imobilizare. Puțini sunt cei care își duc maâinile de bună voie la spate.Ar trebui un manechin de 90-100 de kilograme ca să poți să reproduci cu aproximație ceea ce vei găsi în stradă”, a explicat șeful sindicatului.Într-un interviu anterios, șeful sindicatului Europol a precizat că " la școala de poliție, cursurile sunt prezentate pe televizor . Profesorul este într-o clasă din care transmite live în alte sapte clase. Nu le raspunde nimeni la întrebări, sunt niste slide-uri pe care le prezintă pe un monitor și asa trece ora", a spus sindicalistul.