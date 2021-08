Ciudata lehamite a personalului din Poliția Română. ”Într-o instituție cu 7.000 de angajați niciunul nu vrea să avanseze”

De ce nu vrea niciun polițist de la Capitală să fie șeful structurii

Șeful de la IPJ Olt, 5,65 la examen

Aproape 2.000 de polițiști au cerut pensionarea în 2021

Cât este de fapt deficitul de personal din poliție

Cu toate că, în mentalul colectiv a fost indusă ideea conform căreia doar anumiți ofițeri de poliție pot candida pentru ocuparea unei funcții de conducere, întrucât au susținerea șefilor sau a diverselor grupuri de interese politice, motiv pentru care ceilalți ofițeri capabili nu se mai încumetau să participe la concursurilor organizate pentru că oricum posturile erau cu dedicație, iată că astăzi putem vorbi de o anumită transparență și rigurozitate în ceea ce privește modalitatea în care aceste examene se derulează, se arată pe site-ul Sindicatului Europol ”Până în prezent au avut loc doar două concursuri pentru ocuparea posturilor de șefi de structuri locale ale Poliției. Este vorba de cel pentru funcția de Director al Poliției Capitalei și cel pentru șefia IPJ Olt.La Olt este un caz special, pentru că, deși a concurat de unul singur, candidatul a ieșit pe locul al doilea.Constat cu foarte multă tristețe că ceea ce noi strigăm că se întâmplă în sistem, adică politizarea excesivă și ocuparea posturilor importante pe alte criterii decât cele de meritocrație.Și dovada vie a ceea ce spun, este faptul ca la concursul pentru ocuparea postului de director al Poliției Capitalei au participat doar doi candidați: domnul Berechet de la Argeș și celălalt candidat care are postul la DGA.Imaginați-vă că dintr-o instituție cu 7.000 de angajați nici măcar un polițist ofițer care ar fi putut candida, nu și-a arătat măcar intenția de a candida pentru această funcție, pe de o parte știind că nu are cum să ocupe acest post pentru că nu are recomandări politice, ori cum a fost în cazul domnului Gavriș, care este cercetat disciplinat și s-au ocupat în așa fel încât nici să nu ajungă în ipostaza de a candida pentru această funcție.Toată lumea își dorește să avanseze în carieră, ori dacă dispare această dorință, înseamnă că este ceva putred în sistemul instituțional de la acel nivel”, a explicat Cosmin Andreica, șeful Sindicatului polițiștilor Europol, pentru Ziare.com.La examenul pentru ocuparea de șef al Inspectoratului de Poliției al Județului Olt, candidatul a participat de unul singur și a picat pe locul doi. Nu este o glumă, este chiar realitatea.”La Olt, este altă dovadă a implicării politice. Încă dinainte de concurs se știa că domnul Mihalache își aranjează apele cu fostul lui șef care între timp are o carieră înfloritoare în politică. Dept dovadă, nimeni altcineva nu a mai concurat pe această poziție.Doar că în cazul său este o situație tragi-comică pentru că a candidat singur și a picat pe locul doi, cu nota de 5,65. Iar după ce a picat s-a dus înapoi la conducerea inspectoratului.Cum, ce să gândească polițistul care se uită la conducerea IPJ-ului și știe că șeful lui care trebuie să-l coordoneze și să-l îndrume, a luat nota 5. Sau ce încredere poate să aibă cetățeanul care trebuie să beneficieze de serviciile unei instituții condusă de o persoană care a luat nota 5 la examen.Aici sunt paradoxurile. Adică, nu iei concursul, însă te întorci înapoi pe funcția ta pentru că se poate”, a mai arătat Andreica.De la începutul anului și până la 31.07.2021 au ieșit la pensie nu mai puțin de 1857 polițiști, din care 1793 polițiști pentru limită de vârstă și 64 polițiști pentru pensie anticipată parțială. În perioada similară a anului trecut se pesionaseră un număr de 2196 de polițisti până la data de 31.07.2021 și peste 3300 până la sfârșitul anului, se arată într-un raport al poliției, citat de Sindicatul Europol Avem aceleași două motive care stau la baza pensionării. Aproximativ 99% din polițiști s-au pensionat la termen. Restul s-au pensionat anticipat, asta înseamnă că au fost declarați inapți medical. Adică nu-și mai pot exercita serviciul. Sunt însă mulți polițiști care au depășit cu mult termenul de ieșire la pensie. Au mai rămas în sistem.Sunt două chestiuni, aici. Avem un deficit de aproximativ de 29% pe organigrama actuală, însă consiliul fiscal a publicat un raport din care rezultă că în ultimii 15 ani au dispărut peste 7.000 de funcții doar din Poliția Română. Din MAI au dispărut aproape 20.000 de funcții. Adică posturile vacante au fost radiate din organigramă. Practic, deficitul de 29% din organigrama actuală, dacă ne raportăm și la posturile radiate, se apropie undeva la 40%.