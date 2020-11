Oficial german, plasat sub protectia Politiei in urma amenintarilor primite din partea unor activisti "antimasca"

Thomas Muller, ales in districtul Hildburghausen din Turingia, a fost plasat sub protectie joi, dupa ce a fost amenintat pe retele de socializare in zilele precedente, a declarat el vineri pentru agentia germana de presa DPAPolitia a confirmat plasarea sa sub protectie si deschiderea unei anchete in vederea identificarii autorilor amenintarilor.Ea suspecteaza implicarea in aceste amenintari a miscarii impotriva purtarii mastii de protectie, activa in Germania prin manifestatii regulate in toata tara.Patrule de politie au fost consolidate in acest district cu 63.000 de locuitori, in care au fost impuse miercuri restrictii foarte dure. Institutiile scolare au fost inchise si s-a impus o interdictie de circulatie pe timpul noptii.Rata infectiei - care a atins in acest district 600 la 100.000 de locuitori - este cea mai mare in Germania, unde pragul de un milion de teste pozitive cu covid-19 de la inceputul epidemiei a fost atins vineri.Aceste masuri stricte au fost primite rau de catre activistii "antimasca", iar sute dintre ei au defilat miercuri seara pe strazile din Hildburghausen.Majoritatea nu purtau vreo protectie impotriva virusului la aceasta defilare, la care au participat, potrivit politiei, membri ai extremei drepte locale, din cadrul Partidului Alternativa pentru Germania (AfD), o defilare criticata dur de catre ales.Manifestatia a fost dispersata de catre politie - cu gaze lacrimogene.Inainte de pandemie, problema protectiei era mai sensibila in Germania, iar amenintari cu moartea ale unor personalitati din toate tabere se multiplica de mai multi ani.In iunie 2018, un ales conservator din Uniunea Crestin Democrata (CDU) a Angelei Merkel, un sustinator al primirii refugiatilor, Walter Lubcke, a fost asasinat la domiciliu. Doi simpatizanti ai extremei drepte sunt judecati in prezent cu privire la acest asasinat.