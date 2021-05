Alte 15 containere cu deseuri periculoase sosite din Germania au fost oprite sa intre in tara

Reprezentantul Garzii de Coasta, Petrisor Irimia, a declarat ca, joi, au fost deschise noi containere care sosisera din Germania pentru o firma din judetul Prahova."O echipa formata din politisti de frontiera , lucratori din cadrul Biroului Vamal Constanta Sud Agigea si reprezentanti ai Garzii de Mediu, inclusiv la aceasta actiune au participat doi ofiteri din cadrul Agentiei Frontex. S-a deschis un container in care sunt deseuri. Nu sunt deseuri verzi. Ce inseamna deseurile verzi? Sunt acele deseuri selectate, de lemn, fier, plastic, hartie si toate celelalte. Aici este o amestecatura. Sunt deseuri care nu pot fi utilizate. Se vor face cercetari sub coordonarea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, in care la finalul lucrarilor se vor impacheta aceste deseuri, se vor include in container si se vor returna tarii de unde au venit, respectiv Germania. Societatea care a facut importul este una din judetul Prahova", a explicat Petrisor Irimia.El a mentionat ca in total din Germania au venit 90 de containere in Portul Constanta, toate pentru aceeasi societate."Actiunea a inceput din 7 mai, in total pana in momentul de fata cu cele 15 containere care se vor deschide sunt 65 de containere dintr-un lot de 90 de containere pentru aceeasi societate importatoare din Romania", a explicat reprezentantul Garzii de Coasta.Seful Garzii de Mediu Constanta, Steluta Popescu, a declarat, la desfacerea containerelor, ca in acestea se afla componente periculoase care au fost stopate sa intre in tara."Suntem aici de doua saptamani si controlam containerele cu deseuri. Din lotul de 90 de containere venite din Germania sunt deseuri tocatura de echipamente electrice-electronice, cu componente periculoase si le-am stopat sa intre in tara, ele trebuiau sa ajunga la o firma din Ploiesti. In cauza este si un dosar de cercetare penala. (...) Aceste deseuri ar fi ajuns pe la gropile noastre de gunoi, posibil se incinerau pe terenuri, pe campuri ceea ce ar fi fost foarte nociv pentru noi, pentru mediu. Si noi avem deseurile noastre in tara pe care incercam sa le gestionam atat cat trebuie mai bine", a precizat Steluta Popescu.