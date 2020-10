Controale de amploare in Capitala. Zece localuri din centrul vechi au fost inchise

"Pe parcursul zilei au fost legitimate peste 900 de persoane si au fost verificate aproximativ 200 de societati comerciale. O atentie deosebita a fost acordata transportului in comun, dar si in regim de taxi , fiind verificate peste 160 de mijloace de transport in comun, de suprafata, dar si garnituri de metrou . In urma acestor controale au fost constatate si aplicate peste 300 de sanctiuni contraventionale. Din acest total, 289 de sanctiuni, din care 53 avertismente scrise, sunt pentru incalcarea prevederilor Legii nr 55 din 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19", arata Politia Capitalei.Potrivit politistilor, controlate au fost si 115 firme din centrul vechi, zece dintre acestea fiind inchise pentru ca nu aveau autorizatie de functionare."A fost urmarita respectarea masurilor pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, dar si combaterea faptelor ilicite privind comercializarea produselor si serviciilor de piata de catre agentii economici, precum si normele de aplicare referitoare la procedura de obtinere a acordului/autorizatiei /avizului de functionare de catre persoanele fizice si juridice care exercita activitati comerciale de alimentatie publica -restaurante, baruri si alte activitati de servire a bauturilor, in zone publice sau in orice zona de alta natura destinata folosintei publice. Au fost constatate si aplicate 16 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 56.500 lei si a fost suspendata activitatea a 10 societati comerciale, care nu detineau autorizatiile necesare functionarii", a mai aratat Politia Capitalei.Potrivit sursei citate, pe parcursul intregii zile au fost purtate discutii cu cetatenii si li s-a atras atentia asupra purtarii in mod corespunzator a mastii de protectie, asupra necesitatii distantarii fizice, a respectarii regulilor de igiena."Facem un apel la toti cetatenii sa respecte aceste norme. O facem pentru noi si familiile noastre, pentru noi si cei din jurul nostru. Am intalnit situatii cand la vederea politistilor au fost puse mastile, pentru ca imediat dupa ce au plecat din acel perimetru, au fost scoase. Nu o faceti pentru noi. Va faceti rau dumnevoastra. Sanatatea si viata dumneavoastra nu sunt cuantificabile. Noi, impreuna cu toti cei implicati in actiunile de verificare, continuam activitatile, asa cum am facut si pana acum. Suntem si ramanem la datorie", a mai transmis Politia Capitalei.