Şapte şoferi au fost prinși drogați la volan în zona stațiunilor de pe Valea Prahovei. Cocaină, ketamină și amfetamine, substanțele consumate

Luni dimineaţă, 16 august, poliţiştii care acţionau pe strada strada Valea Cerbului din staţiunea Buşteni au identificat, în decurs de doar o oră, trei şoferi – două femei şi un bărbat – aflaţi la volanul unor autovehicule sub influenţa unor substanţe psihoactive.Alţi doi şoferi drogaţi au fost prinşi conducând în cursul zilei de duminică. Astfel, duminică dimineaţă, în jurul orei 05.10, poliţiştii Staţiunii Buşteni au oprit, pe strada Valea Cerbului, un autoturism condus de un tânăr de 25 de ani, din comuna Blejeşti, judeţul Teleorman.„Tânărul a fost testat cu aparatul DrugTest care a indicat un rezultat pozitiv la cocaină , THC, metamfetamină, fapt pentru care a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate mostre de sânge şi una de urină, în vederea determinării cantităţii de substanţă pshihoactivă din organism”, informează Poliţia judeţeană Prahova.O jumătate de oră mai târziu, tot poliţiştii Staţiunii Buşteni şi tot pe strada Valea Cerbului, au oprit pentru control un autoturism la volanul căruia se afla un bărbat de 31 de ani, din municipiul Săcele. În cazul acestuia, aparatul Drager DrugTest a indicat un rezultat pozitiv la cocaină, THC, amfetamină, metamfetamină.Sâmbătă, alţi doi şoferi drogaţi au fost opriţi în trafic , pe străzile din Prahova, de către poliţiştii rutieri. Unul dintre ei, un tânăr de 21 de ani, comuna Cernat, judeţul Covasna, a fost oprit în jurul orei 11.10, pe strada Valea Cerbului din Buşteni, în cazul său aparatul Drager DrugTest indicând un rezultat pozitiv la amfetamina şi metamfetamină.În aceeaşi zi, 20 de minute mai târziu, pe aceeaşi stradă poliţiştii au oprit un autoturism, condus de un tânăr de 23 de ani, de data aceasta din municipiul Ploieşti.În urma testării cu aparatul DrugTest acesta a indicat un rezultat pozitiv la cocaină şi ketamină, fapt pentru care a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge şi una de urină, în vederea determinării cantităţii de substanţă psihoactivă din organism.În toate aceste cazuri poliţiştii au întocmit dosare penale, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa unor substanţe psihoactive.