Copiii disparuti in Romania. Unii ar fi implinit 40 de ani

Pe pagina oficiala a Politiei Romane este lista cu copiii disparuti, in speranta ca la un moment cineva poate oferi amanunte care sa ii ajute pe ofiteri sa ii gaseasca.In ultimii 30 de ani, peste 52.000 de copii au fost dati disparuti, iar peste 300 sunt cautati si acum, potrivit Digi 24 Emil Gantoiunul dintre ofiteri specializati in cautarea persoanelor disparute spune ca cel mai greu de gestionat sunt plecarile repetate. Sunt copii care au plecat intr-un an si de 20 de ori, majoritatea din centrele de plasament."Poti sa te ocupi de cazul unui minor, sa-l gasesti si dupa o ora sa fii sunat ca acelasi minor a plecat. Efectiv procedura trebuie reluata, fara exceptie: punerea in baza, darea in consemn la frontiera , cautarea la nivel international", arata Emil Gantoi.Ministerul de Internea a anuntat ca vrea sa infiinteze o noua structura de politie pentru depistarea celor disparuti."In cadrul acestei structuri intentionam sa atragem specialisti, intentionam sa incadram politisti cu specializari din alte zone decat Academia de Politie si aici ma refer la psihologi, la cadre care ar putea sa faca si alte activitati decat cele de cautare", a anuntat zilele trecute Bogdan Despescu, secretar de stat in MAI.