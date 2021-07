Scene oribile postate pe internet. Un copil cerseste indurare de la agresorul care-l maltrateaza intr-un parc din Bucuresti

"In data de 29 iunie, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB) - Sectia 25 Politie s-a sesizat din oficiu, in urma vizionarii unor imagini postate pe o retea de socializare, cu privire la faptul ca un minor a fost agresat de catre un alt baiat, tot minor", informeaza Biroul de presa al DGPMB.Se continua demersurile in vederea identificarii persoanei vatamate."Cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6", arata sursa citata.Scenele violente au fost filmate marti, 29 iunie, intr-un parc din Sectorul 6. Victima a fost trantita la pamant, apoi lovita cu pumnii si picioarele.Cu lacrimi in ochi, copilul il ruga pe agresor sa il ierte si sa nu il mai loveasca, insa acesta nu s-a oprit.Scena fost filmata si apoi postata de retelele de socializare de un prieten de-al agresorului, acesta fiind si cel care a oprit, in cele din urma, bataia.