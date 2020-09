VIDEO Copil batut crunt de propria mama. Politia o cerceteaza pe femeie pentru rele tratamente aplicate minorului

Politia s-a autosesizat

Din imagini se vede cum o fetita este agresata de o femeie. Aceasta aproape ca ii smulge parul din cap copilei. Apoi o ia la bataie . Se pare ca ar fi chiar mama ei."In urma aparitiei in spatiul public a unor imagini, in care apare o minora, agresata fizic si psihic de mama ei, facem precizarea ca la data de 13 septembrie a.c., politistii din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 4 Politie s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de rele tratamente aplicate minorului.Persoanele implicate au fost identificate de catre politisti, iar cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, in vederea stabilirii cauzelor si imprejurarilor in care s-a produs evenimentul.Totodata, in cauza a fost sesizata DGASPC" a transmis Politia Capitalei.