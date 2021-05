Un baiat de 13 ani s-a spanzurat in podul casei. Copilul suferea ca mama plecase de acasa din cauza certurilor conjugale

"Apelul 112 s-a inregistrat, luni, in jurul orei 15.00. Este vorba despre un baiat de 13 ani din Rosia. Cauza exacta a decesului urmeaza sa fie stabilita in urma efectuarii necropsiei", a precizat, ofiterul de presa al Inspectoratului de Politie Judetean Bihor, Ioana Lascau.La fata locului s-au deplasat politistii Sectiei nr. 1 de Politie Rurala Beius. In cauza nu exista suspiciuni ca baiatul ar fi fost victima unei infractiuni Un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta a fost trimis la fata locului, insa baiatul nu a putut fi salvat , a confirmat pentru ebihoreanul.ro dr. Liciniu Venter, managerul SAJ Bihor.Copilul ar fi fost afectat, spun oamenii din sat, dupa ce mama sa a plecat de acasa cu unul dintre cei doi frati, in urma cu o saptamana, si nu s-au mai intors. Femeia ar fi fost determinata sa paraseasca domiciliul de scandalurile din familie. Tatal ramasese acasa cu alti doi frati.