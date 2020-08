Copilul gasit in coma la Dej, cu rani acoperite de viermi si muste, a murit. Medicii au constatat ca avea leziuni neurologice grave

Mama va fi cercetata pentru omor

Copilul in varsta de 9 ani a murit duminica, dupa mai multe saptamani in care medicii au incercat sa il salveze. Medicii au renuntat la sedative pentru cateva ore in ultima saptamana, pentru a vedea cum reactioneaza baiatul, insa au constatat ca are leziuni neurologice grave, potrivit Observator. Daca ar fi supravietuit, baiatul ar fi ramas in coma si nu ar fi putut respira decat cu ajutorul aparatelor.Mama baiatului, care in prezent este in arest, a cerut sa fie cercetata in libertate, dar judecatorii Curtii de Apel Cluj au respins cererea.Mai mult, mama era cercetata pana acum pentru tentativa de omor, insa odata cu decesul baiatului incadrarea va fi schimbata in omor.Procurorii vor stabili daca vor fi trasi la raspundere si bunica si iubitul mamei, in conditiile in care acestia locuiau in acelasi apartament cu baiatul.