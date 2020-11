Coronavirus: Politistii au dat amenzi, in ultima saptamana, in valoare de aproximativ 8,6 milioane lei

De asemenea, 69 de persoane sunt cercetate in 60 de dosare penale, dintre care 54 pentru savarsirea infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor.Cele mai multe nereguli constatate au fost legate de nepurtarea mastii de protectie, nerespectarea normelor privind distantarea fizica sau cu privire la organizarea unor evenimente in spatii inchise pentru care sunt impuse interdictii ori cu depasirea numarului de participanti permis.Potrivit oficialului MAI, in intervalul analizat, au fost verificati aproape 3.000 de operatori de transport persoane, peste 60 de mii de operatori economici, 90 de mii de locatii de interes, printre care 40 de mii de restaurante, terase si fast-food-uri, precum si peste 480 de mii de persoane.MAI recomanda in continuare cetatenilor si operatorilor sa respecte regulile de protectie sanitara pentru a limita raspandirea virusului.