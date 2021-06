Corpul de Control al IGPR a ajuns la Politia Buzau sa verifice modul de interventie in cazul barbatului agresat in trafic

Potrivit purtatorului de cuvant din cadrul IPGPR, Georgian Dragan, controlul a fost demarat luni si este efectuat de specialisti din cadrul Directiei Control Intern al Politiei Romane."Colegii mei din cadrul Directiei Control Intern al Politiei Romane au ajuns in Buzau pentru a efectua un control in ceea ce priveste modul de interventie la acel eveniment mediatizat in spatiul public in ultima perioada. Ceea ce este foarte important de precizat este ca in urma administrarii probatoriului si bineineteles a vizualizarii imaginilor, atat cele din spatiul public, cat si cele puse la dispozitie anchetatorilor de catre victima, s-a luat masura retinerii celor trei persoane, iar astazi vor fi prezentate unitatii de Parchet cu propuneri legale", a declarat purtatorul de cuvant al Politiei Romane, Georgian Dragan.Potrivit acestuia, verificarile vizeaza in primul rand modul in care a intervenit prima echipa de politisti in sprijinul celui atacat . Este vorba despre un echipaj din cadrul Postului de Politie Rurala Beceni format dintr-un agent femeie si un agent sef barbat."Acest control vizeaza acea interventie la eveniment pentru a vedea daca politistii au respectat procedurilor legale in vigoare sau nu si ma refer aici la prima parte a interventiei, acolo unde s-a dus un singur echipaj de politie pentru ca ulterior, asa cum se vede si in imaginile difuzate in spatiul public, atunci cand au ajuns colegii din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale interventia a fost una ferma. Nu ma pot antepronunta in aceasta situatie sa va spun cine este sau cine nu este vinovat. In urma acestui control, colegii mei vor veni cu niste concluzii foarte clare. Se va stabili daca si cine gresit si bineinteles vor dispuse si masuri legale in consecinta", a mai afirmat Dragan.Intre timp, la aceasta ora, cei trei agresori ai Activistului buzoian se afla la Parchet, unde procurorii vor decide daca este oportuna sau nu trimiterea lor in fata judecatorilor cu propunerea de arestare preventiva. Trei barbati cu varste intre 27 si 44 de ani au fost retinuti , duminica seara, pentru 24 de ore dupa ce au agresat un barbat care i-ar fi filmat in timp ce vindeau pasari.Victima, un taximetrist care detine un canal de Youtube si se intituleaza "Activistul buzoian" este un personaj cunoscut la nivelul judetului si nu este pentru prima data cand acesta este agresat in urma "materialelor" pe care le realizeaza si le posteaza pe reteaua de socializare.