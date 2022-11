Coruptie in Politia Capitalei: 29 de agenti arestati pentru luare de mita si tortura

29 politisti de la Sectiile 1 si 3, din Capitala, au fost arestati miercuri pentru 29 de zile fiind acuzati de luare de mita, tortura si lipsire de libertate in mod ilegal.

Initial s-a anuntat ca 15 dintre oamenii legii au fost arestati, insa dupa aproximativ o ora presa a anuntat ca numarul lor a ajuns la 29.

Procurorii de la Tribunalul Bucuresti au emis doar 15 mandate de arestare, desi marti noaptea au emis un numar total de 30 de ordonante de retinere, anunta Antena 3.

Cei mai multi s-au declarat nevinovati sau s-au abtinut cand magistratii le-au dat ultimul cuvant.

Avocatii politistilor au depus recurs la masura arestarii, care urmeaza sa fie judecat la Curtea de Apel Bucuresti.

Probele care au servit drept motiv pentru arestarea politistilor au fost obtinute dupa ce anchetatorii au montat tehnica audio-video in masinile acestora de serviciu, informeaza Mediafax.

In aceste documente se regasesc cazuri in care politistii au oprit soferi care au incalcat regulile de circulatie, pe care, prin diverse aluzii, i-au convins sa le dea bani pentru a nu fi sanctionati.

De exemplu, exista la dosar o transcriere care dovedeste ca doi politisti de la Sectia 3 de Politie au batut si terorizat psihic o femeie, care era agent sub acoperire.

Ads

Cei doi sunt acuzati ca au amenintat-o pe aceasta ca daca nu marturiseste ca practica prostitutia sau nu le da mita o sa ii traga "o bucata de o sa cada in cap".

Unul dintre ei "a incatusat martora pentru cateva minute, refuzandu-i constant dreptul de a contacta un avocat, durata ingradirii libertatii fizice a martorei neputand fi justificata in mod rezonabil prin natura faptei si a sanctiunii aplicate", se arata in rechizitoriu.

Cel de-al doilea "s-a comportat abuziv cu martora efectuandu-i o perchezitie corporala cu incalcarea normelor procedurale, care prevad efectuarea acestui act de catre o persoana de acelasi sex cu cea perchezitionata, ocazie cu care a dezbracat-o complet, smulgandu-i imbracamintea si lenjeria intima", se mai arata in referatul procurorilor.

Cati politisti sunt acuzati?

12 procurori de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti au facut audieri in dosarul in care sunt urmariti penal 31 de agenti de politie de la Sectiile 1 si 3 din Capitala.

Ads

Procurorul Bogdan Staicu, purtator de cuvant al Parchetului, a declarat, marti, ca pe data de 6 ianuarie s-a dispus inceperea urmaririi penale pe numele a 31 de agenti de politie de la Sectiile 1 si 3 de Politie din Bucuresti, pentru luare de mita, abuz in serviciu, complicitate la prostitutie sau proxenetism, lipsire de libertate si tortura.

De asemenea, Staicu a punctat ca in acest caz au fost emise 82 de mandate de aducere, iar audierile sunt facute de 12 procurori de la Parchetul Capitalei.

La randul sau, purtatorul de cuvant al DGA, Monica Dajbog, a spus ca cercetarile in acest caz au fost facute de Directia Generala Anticoruptie, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, cu sprijinul IGPR si SRI.

Procurorii de la Parchetul Capitalei au dat marti publicitatii un comunicat de presa in care descriau modul de operare al unora dintre politistii ridicati, in urma perchezitiilor desfasurate de oamenii legii in 30 de locatii.

Astfel, in cazul actelor de luare de mita, abuz in serviciu contra intereselor publice si favorizarea infractorului, agentii de politie sunt acuzati ca le comiteau in exercitarea atributiilor de serviciu (in tura) pe linie de ordine publica. Acestia lucrau de regula in echipaje de doi sau trei si aveau ca atributii depistarea, constatarea si sanctionarea unor fapte interzise de lege (contraventii si infractiuni).

Oamenii legii foloseau autospeciale din dotarea MAI si purtau uniforma institutiei si, de asemenea, in majoritatea situatiilor a rezultat ca au selectat in trafic anumite autoturisme, de obicei din categoria superioara sau de lux, ai caror soferi incalcau unele norme legale, ori le verificau prin mijloacele din dotare.

Ulterior, agentii informau soferii despre abaterile constate, iar imediat le pretindeau bani sau alte foloase pentru a nu consemna fapta comisa, pentru a nu fi aplicata sanctiunea legala sau pentru a nu fi facute alte demersuri legale.