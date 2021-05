Un barbat din Bucuresti i-a anuntat pe vecini ca si-a ucis sotia, apoi a plecat in oras

La fata locului s-au deplasat politisti si echipaje de prim ajutor care au confirmat decesul femeii.Cercetarile sunt efectuate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din Politia Capitalei pentru stabilirea cauzelor si conditiilor in care s-a produs decesul.Se efectueaza cercetarea locului faptei. Cadavrul urmeaza a fi ridicat si transportat la INML in vederea efectuarii necropsiei, potrivit Politiei.Barbatul in cauza a fost depistat, pe strada, de catre politistii din cadrul Sectiei 19 si urmeaza sa fie condus la sediul Serviciului Omoruri pentru audieri.