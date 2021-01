FOTO Crima neelucidata in Germania. Politia cauta informatii la nivel international. Victima are un tatuaj pe piciorul drept

Ce s-a intamplat in luna decembrie

Iata ce informatii solicita politia

"Autoritatile din Kaiserslautern, Germania, solicita sprijin pentru identificarea unei femei care a fost gasita decedata, in seara de 14 decembrie 2020, in zona strazii Staubornchenstrasse.Conform informatiilor transmise de autoritatile din Germania, femeia decedata are intre 35 si 50 de ani, 1,66 metri, respectiv 63 de kilograme. Aceasta are ochi caprui si par de culoarea maro inchis, cret, pana la umeri, iar pe piciorul drept, jos, are un tatuaj cu forma de flori.Aceasta purta o geaca de iarna, alba si pantaloni de trening, rosii. Pantalonul are lateral pe picior o dunga alba. De asemenea, purta o bluza neagra, cu maneci lungi, precum si cizme imblanite, negre.Persoanele care detin informatii despre acest caz pot contacta Politia Kaiserslautern la numarul de telefon 0631 369 2620 sau pot anunta cea mai apropiata unitate de politie din tara", transmite politia.Conform presei din Germania , cadavrul a fost gasit in seara zilei de 14 decembrie, in jurul orei 21.00, in zona Staubornchenstrasse.Femeia decedata se afla intr-o zona circulata. Potrivit rezultatelor preliminare ale unei autopsii, politia spune ca ar fi vorba despre o crima Fara sa ofere mai multe detalii, autoritatile au format o comisie speciala. Au postat pe site-ul oficial pozele cu piciorul tatuat si hainele femeii.Dupa acest moment au fost primite aproape 100 de notificari de la populatie. Politia a cautat si in arhiva cu persoanele disparute, insa fara succes.A fost folosit si un caine de urma, iar autoritatile au facut apel catre artistii care fac tatuaje, in speranta ca cineva isi va cunoaste "arta". Insa nimic pare sa nu fi ajutat la elucidarea cazului. Astfel ca anchetatorii au cerut ajutor international.Pe site-ul Politiei sunt adresate cateva intrebari:- Cine a vazut-o pe femeie in ultimele zile?- Cine nu a vazut o femeie in mediul sau personal de cateva zile sau de mult?Anchetatorii sunt interesati si daca persoana a parasit domiciliul frecvent-Cui ii pare familiar tatuajul cu flori?-Cine cunoaste un tatuator care ar fi putut face acest tatuaj?- Unde ti-a atras atentia o femeie cu o jacheta alba de iarna, pantaloni de trening rosii si cizme negre cu un top de lana gri?Politia ia in considerare orice raspuns iar anchetatorii pun cap la cap toate informatiile pentru a elucida aceasta crima.Tot in luna decembrie 2020, o doctorita romanca a fost ucisa in Germania de iubitul ei.Citeste si: