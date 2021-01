Crima la Arad in noaptea de Revelion. Un adolescent si-a injunghiat prietenul in varsta de 16 ani

Dupa agresiune, tanarul a lasat victima pe caldaram. Baiatul ar fi strigat disperat dupa ajutor pana a fost auzit de un localnic din zona care a sunat la 112. Baiatul ar fi fost injunghiat in zona toracelui in zona strazii Ursului din Arad.In jur de miezul noptii baiatul a ajuns cu o ambulanta la Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad, unde a intrat direct in operatie. Din pacate, baiatul a facut stop cardio-respirator pe masa de operatie si nu a mai putut fi salvat de catre medici.Adolescentul criminal a a fost identificat si retinut ulterior de politisti. Atacatorul a fost prezentat in cursul zilei de astazi la Tribunalul din Arad urmand a se stabili ce masuri preventive i se vor aplica, relateaza publicatia aradon.ro.