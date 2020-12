Crima oribila in Dolj. Un barbat este cercetat dupa ce si-a ucis sora

Potrivit unui comunicat al Politiei Judetene Dolj, luni dupa-amiaza, politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Bucovat au fost sesizati cu privire la faptul ca o femeie de 51 de ani, din comuna Tuglui, ar fi fost ucisa de catre fratele sau, in locuinta acesteia."La fata locului s-a deplasat o echipa complexa formata din politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Dolj precum si Serviciului Criminalistic Dolj care efectuaza cercetari sub directa coordonare a unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj, stabilindu-se faptul ca barbatul in cauza i-ar fi aplicat femeii mai multe lovituri in zona capului cu un corp dur", se arata in comunicat.Sursa citata mentioneaza ca barbatul banuit de comiterea faptei, de 48 de ani, din comuna Tuglui, a fost depistat de politisti in zona locuintei, imobilizat si dus la sediul politiei.El este cercetat pentru omor CITESTE SI: