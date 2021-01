Un caz din Romania seamana izbitor cu cel al femeii neidentificate din Germania. Criminalul a fost descoperit dupa semnul distinctiv al victimei

L-a ucis pentru a-i lua casa

Femeia gasita moarta in Germania are un tatuaj pe piciorul drept

Barbatul avea unghia mare de la mana dreapta in forma de cioc de papagal. Acest element a facut ca fiica lui sa il recunoasca imediat. Femeia a mers la politie iar anchetatorii au dat imediat de criminal.Se pare ca barbatul a fost ucis de un prieten de pahar pe care il chemase in locuinta sa."Cei doi au baut votca indoita cu lapte, insa ucigasul a avut grija sa ii puna victimei in bautura somnifere. Cand a crezut ca a murit, acesta a decis sa se debaraseze de candavru. L-a transat si l-a dus pe un camp viran din zona Rahova, acolo unde acum se afla o benzinarie, chiar vis-a-vis de mall-ul Liberty Center", a povestit pentru Ziare.com criminologul Dan Antonescu, fostul sef al Serviciului Omoruri de la Politia Capitalei.Parti din corpul omului au fost transportate cu tramvaiul, a doua zi dimineata.A fost descoperit abia cand era intr-o stare avansata de putrefactie, astfel ca anchetatorii au fost nevoiti sa se bazeze pe unicul element care putea sa elucideze cazul."Dupa ce am dat publicitatii un portret realizat de graficienii criminalisti si semnul distinctiv, fiica sa a venit la noi si ne-a spus ca are o banuiala ca ar fi vorba despre tatal ei.Am mers la adresa lui si l-am descoperit si pe cel care a comis fapta. Se instalase in locuinta victimei, o garsoniera din Ferentari.Acesta se gandise ca garsoniera omului ii este tocmai buna avand in vedere ca urma sa isi aduca din provincie familia", a mai explicat Dan Antonescu.Expertul criminalist a mai precizat ca de regula, locul faptei are legatura cu autorul si ca in astfel de spete, cazul este 90% rezolvat dupa identificarea victimei.Mai mult, avand in vedere ca fapta are legatura cu autorul, acesta va incerca de cele mai multe ori sa scape de cadavru. Risca sa fie descoperit in timp ce transporta cadavrul insa poate castiga timp indepartand ancheta de locul faptei.Fostul sef al Serviciului Omoruri de la Politia Capitalei a mai spus ca la acel moment, cand criminalistii au descoperit cine este barbatul transat ca si acum, in cazul femeii din Germania, mass-media s-a implicat si a sprijinit politia cu publicarea unor informatii esentiale in stabilirea identitatii victimei.Referitor la femeia neidentificata din Germania, Antonescu a mai spus ca, de regula, in astfel de cazuri se cauta camerele de supraveghere din zona, se cauta in baza de date cu persoane disparute, iar daca anchetatorii nu gasesc informatii relevante, atunci apeleaza si la politia din alte state, prin Europol sau Interpol.Anchetatorii au dat publicitatii fotografii cu articolele vestimentare, un portret al victimei dar si un semn distrinctiv. Este vorba despre un tatuaj cu flori pe piciorul drept.Tot in luna decembrie 2020, o doctorita romanca a fost ucisa in Germania de fostul iubit de care se despartise.Citeste si: