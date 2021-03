Cristian Tudor Popescu despre interventiile gresite ale politiei: "Este vorba de dispretul fata de cetatean"

CTP: "Faptul ca alti politisti isi fac datoria, nu incalzeste cu nimic"

CTP: "Este vorba despre dispretul fata de cetatean"

Popescu: "Daca era luat ostatic Oprisan, mai stateau de bancuri?"

"Toate arata dispretul fata de cetatean, indiferenta si nepasare fata de oamenii simpli", a spus Cristian Tudor Popescu la Digi 24, conform Adevarul.ro CTP a mai spus ca este curios cati romani mai au incredere in politie si, in general, in organele de forta si cati cetateni se simt in siguranta pentru ca exista politisti in Romania."De fiecare data cand au fost tot felul de evenimente groaznice, grotesti, in legatura cu politia din Romania, mergand de la pedofilia unui politist pana la complicitatea cu infractorii a politistilor, pana la amenintari cu moartea adresate de inalti politisti jurnalistilor pentru ca erau descoperiti cu plagiat la doctorat - in toate aceste cazuri am auzit si aceasta replica: "dar exista si politisti care isi fac datoria".Dupa parerea mea, este o autoiluzionare. Ne inselam spunand asta. Da, exista, dar daca exista un singur politist care nu-si face datoria, tocmai pentru ca e politist, el poate produce niste daune enorme societatii", a mai precizat gazetarul."Si faptul ca exista alti politisti care isi fac datoria nu ajuta, nu scuza, nu ne incalzeste cu nimic. Asta este natura meseriei de politist si a acestor organe care trebuie sa apere cetatenii.Daca unul dintre ei greseste - or, la Onesti nu a fost vorba de unul, a fost o armata de politisti care n-au facut nimic in cele 5 ore, iar cand au facut ceva, a fost un festival al prostiei.Da, exista si politistii corecti, competenti. Or fi, in alta parte, in tara asta. Cu ce i-a ajutat pe cei doi oameni? Pentru ca asa au scris vecinii lor: "erati singuri si neputinciosi stiind ca nu va va ajuta nimeni, niciodata". Nu are rost sa ne amagim cu asta", a spus gazetarul la Digi24.Cristian Tudor Popescu mai considera ca Politia Romana sufera de probleme sistemice, care se manifesta clar atunci cand se intampla o tragedie ori un abuz "Este vorba de dispretul fata de cetatean. Indiferenta, nepasarea, dispretul autoritatilor fata de simplii cetateni - si in special al purtatorilor de uniforma. Uniforma de politist, roba de magistrat si, in general, uniforma militara.Cand te afli intr-o astfel de uniforma, din pacate, eu vad in tara asta ca nu inseamna ca, dimpotriva, tu ai o raspundere mai mare sociala fata de ce se intampla in societate decat oricare cetatean civil. Nu. Inseamna ca tu te simti deasupra acestor prapaditi de civili. Cum altfel se explica?Ce au facut astia la Onesti? Stateau acesti politisti in fata blocului, radeau, spuneau bancuri. Nu stiu ce spuneau ei acolo, dar pot sa deduc. Spuneau: "ce-o fi cu nea cutare asta acolo, cine stie din ce s-au luat, or fi fost la bautura impreuna si cine stie, nu i-a platit aluia, nu e nicio treaba". La modul asta a fost tratata chestiunea", a mai spus CTP."Daca ar fi fost, de pilda, luat ostatic individul ala, Oprisan, seful de la IPJ Bacau, oare tot asa faceau bancuri politistii? Vasile Oprisan, fostul sef al IPJ Bacau, a provocat un scandal in aprilie 2019 cand a spus la un post de radio ca femeile batute de sotii lor nu ar trebui sa apeleze la politisti in miez de noapte, ca ar trebui sa astepte pana dimineata cu reclamatiile si ca poate a fost doar din greseala", crede gazetarulDespre politistii acuzati de tortura, CTP a spus: "Acelasi lucru: erau doi prapaditi de-astia, tinerei, de ce sa nu-i batem, daca putem?"