VIDEO FOTO Cu ce artificii avem voie sa ne distram de Revelion si ce se intampla cu petardele confiscate de politie

Petardele sunt interzise prin lege

Ce inseamna categoriile F, P si T

Cand este interzisa folosirea articolelor pirotehnice

Ce riscati daca nu respectati legea

Ce se intampla cu petardele confiscate

In ultimele doua saptamani au fost facute zeci de perchezitii la sedii de firme si domicilile unor persoane suspectate ca vand ilegal petarde si au fost facute filtre in trafic . Cantitatea de articope pirotehnice este mare, iar in ultimele zile, activitatea de control a fost intensificata.Numai in dimineata zilei de miercuri, 30 decembrie, politistii din Mures au facut 49 de perchezitii domiciliare la locuintele mai multor persoane cercetate in cadrul mai multor dosare penale ce vizeaza efectuarea fara drept de operatiuni cu articole pirotehnice."La data de 30 decembrie 2020, politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase Mures, sub coordonarea procurilor din cadrul Parchetelor de pe langa Judecatoriile Targu Mures, Tarnaveni si Ludus, efectueaza 49 de perchezitii domiciliare, in judetul Mures, la locuintele mai multor persoane banuite de operatiuni cu articole pirotehnice fara drept.Din cercetari a rezultat faptul ca, in perioada octombrie - decembrie 2020, persoanele banuite ar fi achizitionat din mediul online articole pirotehnice, interzise la detinere, in scopul recomercializarii acestora sau pentru uzul propriu, in perioada sarbatorilor de iarna", a transmis politia intr-un comunicat de presa.Autoritatile transmit ca pana pe 6 ianuarie vor fi facute controale intense pentru "prevenirea oricaror evenimente negative generate de nerespectarea legislatiei privind obiectele pirotehnice".Daca v-ati gandit sa achizitionati cateva artificii si pocnitori este bine sa stiti ca unele dintre acestea sunt ilegale.Conform politiei, articolele pirotehnice de tip petarda, incadrate in categoria P1, aparute pe piata romaneasca, nu sunt destinate a fi folosite in scop de divertisment, utilizarea acestora fiind permisa in cazuri deosebite, de persoanele aflate in pericol, pentru a indeparta animalele agresive sau salbatice, de catre fermieri sau de alte categorii profesionale ce utilizeaza astfel de articole pirotehnice in scop tehnic.De asemenea, persoanele juridice autorizate nu pot comercializa catre alte persoane juridice autorizate decat articole pirotehnice din categoriile pentru care au fost autorizate.Totodata, persoanele juridice nu pot comercializa articole pirotehnice din categoriile F2-F4.In conformitate cu legislatia in vigoare, eReferitor la persoanele fizice, daca au varsta de peste 18 ani, pot detine si folosi in scop de divertisment doar articole pirotehnice din categoria F1 pe tot timpul anului.Articolele pirotehnice din categoriile F2-F4, P.1, P.2, T.1 si T.2 nu pot fi confectionate, importate, comercializate sau folosite de catre persoanele fizice in scopuri de divertisment.Conform articolului 5 din Hotararea nr. 95 din 2 februarie 2011 , Articolele pirotehnice se clasifica dupa cum urmeaza:- sunt articolele pirotehnice cu un nivel de risc foarte scazut, nivel de zgomot neglijabil, sunt destinate divertismentului si pot fi utilizate in spatii restranse sau in interiorul cladirilor cu destinatia de locuinta.In aceasta categorie intra urmatoarele articole:- focuri bengale- chibrituri bengale- betisoare bengale- pocnitori de Craciun- jerbe- granule scanteietoare- chibrituri detonante- pocnitori pentru petreceri- serpi- scantei- pocnitori cu confeti- bobite exploziveArticolele pirotehnice din2 sunt acele obiecte care au un nivel de risc scazut, sunt destinate divertismentului si pot fi utilizate exclusiv de catre pirotehnicieni, in exterior si in spatii restranse.Din aceasta categorie fac parte urmatoarele articole:- petarde- baterii si combinatii- bile pocnitoare- petarde duble- petarde luminoase- jerbe- pocnitori saltarete- morisca saltareata- mine- minirachete- rachete- candele romane- scantei- morisca zburatoare- sori rotitori- sunt articole pirotehnice cu nivel de risc mediu, nu este daunator sanatatii umane, pot fi folosite exclusiv de pirotehnicieni in spatii deschise vaste, in exterior.Din aceasta categorie fac parte:- roti zburatoare- baterii si combinatii- jerbe- mine- rachete- candele romane- tub cu tragere- obiecte pirotehnice cu nivel de risc mare, ce pot fi utilizate exclusiv de pirotehnicieni si este vorba despre urmatoarele produse:- mine- candele romane- jerbe- rachete- sori rotitori- sunt acele tipuri de articole pirotehnice utilizate exclusiv de catre pirotehnicieni pe scena, in interior sau in exterior.- sunt perodusele pirotehnice cu grad mare de risc ce pot fi utilizate doar de catre pirotehnicieni pe scena, in interior.are un nivel de risc scazut si poate fi utilizat in alte scopuri decatdivertisment si scena.Este vorba despre:- articole pirotehnice destinate vehiculelor- alte destinatii tehniceare un nivel ridicat de risc si poate fi utilizat doar de catre pirotehnicieni avand doar destinatii tehnice.-intre orele 24.00 si 6.00, cu exceptia perioadelor autorizate, precum si a evenimentelor de interes local, national sau international, in baza aprobarii autoritatilor locale;-la o distanta mai mica de 50 de metri de constructiile de locuinte cu pana la 4 niveluri si la mai putin de 100 m fata de cele cu peste 4 niveluri;-la o distanta mai mica de 500 m de instalatiile electrice de inalta tensiune, de locurile de depozitare si livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalatiile de gaze -la o distanta mai mica decat cea prevazuta de reglementarile in vigoare pentru obiectivele chimice si petrochimice ori pentru alte obiective care prezinta pericol de incendiu sau explozie -in locurile in care exista riscul producerii de alunecari de teren, avalanse sau caderi de piatra;-pe drumurile publice deschise circulatiei rutiere, pe aleile pietonale si in spatii deschise cu aglomerari de persoane;-la o distanta mai mica de 500 m de paduri.Conform legii, persoanele care abuzeaza de artificii, petarde sau alte articole pirotehnice, care nu sunt permise de lege, risca sanctiuni contraventionale, dar sunt si cazuri in care acestea pot deveni penale.Amenzile pot ajunge la 6.000 de lei, iar pedeapsa cu inchisoarea de la 3 luni la un an. Cei care vand astfel de produse trebuie sa fie persoane fizice sau juridice autorizate. In caz contrar, acestea vor fi amendate.In plus, orice astfel de articol cumparat trebuie sa aiba scris pe ambalaj instructiunile de folosire, categoria din care face parte, termenul de garantie, dar si riscurile la care se expun cei care il folosesc. totul trebuie scris in limba romana.Persoanele care vand articole pirotehnice celor care nu au implinit 18 ani risca amenzi sau chiar inchisoare de la 3 luni la un an. In aceeasi situatie se afla si persoanele care vor comercializa articole pirotehnice de divertisment de uz profesional persoanelor care nu sunt pirotehnicieni.Potrivit politiei, exista doua situatii ce privesc obiectele pirotehnice confiscate:- daca au documente de provenienta, se vand de catre Societati Comerciale autorizate.- daca nu au documente, se distrug.Citeste si: