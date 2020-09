Cu ce se ocupa "Clanul Luptatorilor" din Bucuresti, condus de temutul Eugen Preda. Gruparea infractionala face legea de ani buni in Sectorul 6 al Capitalei

Eugen Preda a vrut sa ii incendieze casa mamei Cordunenilor

Eugen Preda, capul retelei, a fost condamnat la 12 ani de inchisoare pentru celebrul furt de arme din unitatea militara de la Ciorogarla, fiind liberat conditionat in noiembrie 2017.Cand s-a format gruparea, "Luptatorii" se ocupau cu plasarea de bodyguarzi in cazinourile din cartierul Militari. Apoi s-au extins si in alte zone si, mai mult, au ajuns sa intre in retele de trafic de droguri sau arme. Ca orice interlop, Eugen Preda a inceput sa aiba conflicte cu alte clanuri. Printre cel mai cunoscut este razboiul cu gruparea Cordunenilor, in toamna anului 2019.In noaptea de 29 spre 30 septembrie 2019, gruparea lui Eugen Preda a vrut sa incendieze o casa din Holboca, Iasi, care apartine mamei lui Costel Corduneanu. A fost aruncat un bidon cu benzina pe poarta casei si i s-a dat foc, totul fiind un avertisment mafiot.Conform unor anchetatorilor, incendiul ar fi fost pus la cale de gruparea lui Preda."In fapt, s-a stabilit ca in luna septembrie 2019 inculpatul Preda Eugen i-a determinat pe inculpatii Naca Mihai si Sandu Bogdan Ionut sa incendieze locuinta familiei Corduneanu, activitate concretizata in noaptea de 29/30.09.2019, cand in jurul orei 01:30 Naca Mihai, Sandu Bogdan Ionut si o a treia persoana neidentificata pana in prezent, s-au deplasat din mun. Bucuresti pana in localitatea Dancu, com. Holboca, jud. Iasi cu autoturismul marca Jeep Grand Cherooke cu nr. de inmatriculare Anglia SJ05GTF, pus la dispozitie de catre inculpatul Naca Marian, unde au incendiat gardul locuintei persoanei vatamate Corduneanu Georgeta", a precizat Monica Palaghia, prim-procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi pentru Adevarul In imobil se aflau in acel moment cinci membri ai familiei Corduneanu, din care doi copii minori. Interlopii veniti de la Bucuresti au folosit un bidon de 5 litri de benzina, focul propagandu-se asupra unei cladiri din curtea familiei Corduneanu, insa a fost stins de locatari.Totul a pornit de la un luptator MMA care locuieste in Anglina, cunoscut drept John Smith, pe numele lui adevarat Marius Ariton.. El era in razboi cu Preda, dar bun prieten cu Cordunenii.Unul dintre cele mai rasunatoare scandaluri din Bucuresti a fost cel de la Plaza Mall din februarie 2009, in care au fost implicati membri ai clanului luptatorilor, in frunte cu Eugen Preda si angajatii firmei de paza BGS. Atunci, Preda a fost tinut de catre politisti si batut de agentii BGS.Oficial, conflictul a inceput din cauza ca Preda si-a parcat masina neregulamentar in curtea mallului, dar se pare ca divergentile sunt cauzate de lupta pentru zonele de influenta.Nu era, insa, primul incident in care era implicat. In vara lui 2008, tot la Mall Plaza, el si cativa dintre apropiatii sai au atacat cu sabii membrii unui alt clan din Sectorul 6.In urma acestui scandal , chestorul de politie Marian Tutilescu a fost demis, in conditiile in care media a dezvaluit ca politistii stiau despre iminenta unui conflict intre agentii de paza si interlopi, insa nu au audiat.Eugen Preda si fratele sau, Adrian, au coordonat celebrul furt de arme de la Ciorogarla.Pe 28 ianuarie 2009 s-a descoperit de la depozitul de arme de infanterie al UM 01916 lipseau zeci de mitraliere, pistoale, baionete si binocluri.Jaful ar fost facut insa anterior descoperirii. DIICOT a descoperit ca era vorba despre 62 de arme de foc. O parte dintre acestea au fost gasite la casa bunicilor lui Eugen Preda. Altele au fost descoperite in depozitul interlopului Alexandru-Nicolae Iordan din Chiajna.Conform anchetatorilor, mitralierele urmau sa fie folosite ca moneda de schimb pentru droguri. "Credem ca armele ar fi putut ori moneda de schimb pentru droguri in cadrul tranzactiilor pe care le faceau cu grupari din Turcia, ori pentru a fi vandute", a spus la vremea respectiva Petre Toba , seful Politiei Romane.Mai multe arme dintre cele furate de la unitatea militara au fost vandute de "locotenentii" lui Preda unor membri ai clanurilor "Sportivilor" si "Camatarilor".Ancheta a mai stabilit ca armele urmau sa fie folosite pentru a simula un jaf asupra unui transport de 1000 kg de heroina, transportate de membrii gruparii din Romania catre Germania, marfa apartinand temutei grupari teroriste PKK (Partidul Muncitorilor din Kurdistan. In august 2009 au fost interceptate doua transporturi de heroina , unul in Turcia, de 55 kg, iar celalalt in Bulgaria, de 75 kg, in valoare de 2,5 milioane de euro. Prejudiciul stabilit pentru depozitul din Ciorogarla a fost de 34 500 de lei. Pe 9 iulie 2012, Tribunalul Bucuresti l-a condamnat pe Preda la 12 ani. In 2017, dupa opt ani si noua luni a fost eliberat conditionat.Eugen Preda si oamenii lui nu s-ar fi sfiit sa vanda arme nici temutilor teroristi ai gruparii separatiste basce - ETA, cunoscuta in Spania pentru atacurile de o violenta iesita din comun, conform Adevarul Eugen Preda a fost sportiv de performanta legitimat la Dinamo Brasov si subofiter in Ministerul de Interne. El a facut parte din delegatia Romaniei care a participt la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008.Eugen Preda a fost dat afara din Politie in februarie 2009 - unde activa ca agent principal - dupa scandalul de la Mall Plaza Romania. Dupa acest incident, Preda a fost monitorizat, ajungandu-se la concluzia ca este implicat in traficul international de droguri, dar si ca este "creierul" furtului de arme de la unitatea militara din Ciorogarla.A inceput sa practice lupte libere in 1989, obtinand 13 titluri de campion natinal la nivel de cadeti, juniori si seniori si un titlu de campion european la intrecerile fortelor de politie. Dupa lupte a trecut la wushu si kempo, sporturi in care a avut rezultate la fel de bune, devenind de patru ori campion mondial la la kempo si de doua ori campion european la wushu.Pe langa aceste titluri, Eugen Preda a castigat toate galele MMA (Mixed Martial Arts) profesioniste la care a participat.Eugen Preda a mai intrat in istoria justitiie ca fiind primul mare lider interlop care a beneficiat de prevederile Legii recursului compensatoriu. El a fost eliberat pe 22 noiembrie 2017, la scurt timp de la intrarea in vigoare a actului normativ.