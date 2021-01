Cum a ajuns Romania sa-si vanda padurile pe nimic: "Doar 1% din transporturi sunt verificate"

"Nu avem o strategie forestiera dupa care sa ne ghidam. In schimb, avem o interferenta politica excesiva si o lipsa de transparenta. Avem un proces de restituire a padurilor care inca nu este finalizat, dupa 30 de ani de cand s-a inceput. Nu avem mecanisme de compensare pentru proprietarii de paduri si nu in ultimul rand avem un mod defectuos de valorificare a lemnului, sub forma de lemn pe picior in padure, precum si un sistem de control orientat gresit, ambele generand conflicte de interese sistemice.Sistemul de combatere a taierilor ilegale incepe si este puternic influentat de modul in care ne vindem padurea. Romania isi vinde padurile sub forma unui volum estimat grosier, inainte ca arborii sa fie doborati, iar in acelasi timp nu ne preocupa sa verificam cantitatile ce pleaca din padure. Mai mult, baza sistemului de control o reprezinta amprenta unui ciocan de fier aplicata pe lemn. Aceasta marca nu constituie o proba solida in instanta si nici nu poate garanta nimic legat de volumul recoltat.Acelasi numar de arbori marcati poate insemna, in functie de metoda dendrometrica utilizata si eroarea de masurare, un volum total diferit de lemnul rezultat. Astfel, este creata o zona gri care nu poate fi controlata", a explicat specialistul WWF.Acesta a adaugat ca, in anumite cazuri, controalele din paduri sunt efectuate fie la intamplare, fie discretionar, iar operatorii nu risca amenzi sau sanctiuni."Doar 1% din transporturile ce pleaca din padure sunt verificate de catre autoritatile competente. Aceste verificari sunt efectuate mai mult la intamplare sau in mod discretionar, un unele cazuri. Mai mult, actiunile sunt simbolice, iar operatorul nu risca foarte mult daca are grija sa nu supraincarce mijlocul de transport cu mai mult de 10 metri cubi.Cu alte cuvinte, daca amenda este mai mica decat costul unui bilet de tren , cine si-ar mai cumpara bilet? Imaginati-va cate resurse se aloca si se risipesc in eforturile acestea de control, iar la final nota de plata est suportata, bineinteles, tot de padure. Avem nevoie de o schimbare radicala. Sistemul actual de control, bazat pe marcarea si paza arborilor din padure, trebuie transformat intr-un sistem orientat pe monitorizarea lemnului ce iese din padure. Daca ne dorim o eficienta sistemul de control necesita aceasta schimbare de paradigma.SUMAL poate sa-si dovedeasca utilitatea in efectuarea controlului la prima plasare pe piata (). Pentru ca acest lucru sa se intample, avem nevoie in primul rand de un instrument pentru prioritizarea controalelor pe baza unor criterii obiective si transparente. WWF propune un astfel de instrument sub forma unui sistem de monitorizare video a transporturilor de lemn ce ies din padure", a punctat Serban Niculescu.SUMAL 2.0, platforma ce va deveni functionala incepand din data de 31 ianuarie 2021, obliga la incarcarea de fotografii din mai multe unghiuri ale lemnului incarcat pentru orice transport din Romania, precum si insemnarea in padure a parchetelor de masa lemnoasa cu coordonate GPS, inainte de a se efectua taierea. Mai mult, in noul SUMAL se vor putea vedea zilnic toate volumele de material lemnos din orice depozit din tara.Comunitatea Forestierilor - Fordaq organizeaza, luni, o dezbatere publica online pe tema proiectului privind implementarea Sistemului Informational Integrat de Urmarire a Materialului Lemnos - SUMAL 2.0.Evenimentul are loc sub egida Forumului Padurilor, Industriei Verzi si Economiei Lemnului.