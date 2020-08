Cum a incercat soferul unui autocar sa aduca ilegal in Romania doi sirieni. A incercat sa dea 1.000 de euro spaga politistului de frontiera

Pentru a scapa de dosar penal, solferul autocarului a incercat sa-l mituiasca pe omul legii, insa acum este cercetat si pentru dare de mita.Incidentul a avut loc pe 18 august 2020 la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu. Soferul de autocar a fost prins in Flagrant in timp ce incerca sa ofere o mita de 1000 de euro unui politist de frontiera care i-a descoperit doi sirieni ascunsi in autovehicul, transmite IGPF.Autocarul apartine unei firme de transport persoane care efectueaza curse regulate pe ruta Grecia-Romania.Cu ocazia formalitatilor, unul din politistii de frontiera prezenti la control a depistat, in spatiul destinat odihnei soferilor, doua persoane de sex masculin.Fiind intrebat despre prezenta barbatilor, unul din cei doi soferi ai autocarului a declarat faptul ca persoanele sunt cetateni sirieni si i-a oferit politistului de frontiera, cu titlu de mita, 1.000 de euro pentru a nu lua masurile legale si pentru a permite continuarea calatoriei cetatenilor ascunsi.Politistul a refuzat mita si a anuntat ofiterii DGA care au organizat un flagrant In urma sesizarii, s-a intocmit dosar penal, inregistrat la Parchetul de pe langa Tribunalul Giurgiu, pentru savarsirea infractiunilor de dare de mita si trafic de migranti.Citeste si: