Cum a reusit o comuna din Iasi, cu peste 5.000 de locuitori, sa nu aiba niciun caz de Covid-19. "A fost o colaborare intre autoritatile comunei, medici si cetateni"

In comuna Andrieseni din judetul Iasi nu s-a inregistrat niciun caz de infectare cu noul coronavirus de la inceputul pandemiei. Din cei 4.500 de locuitori ai comunei, o mare parte fac naveta catre Iasi sau au revenit acasa din strainatate din lipsa locurilor de munca, dar niciunul nu a contactat boala. Cu toate acestea, virusul pare ca nu a reusit sa infecteze niciun locuitor, scrie publicatia BZI.ro. Autoritatile locale au fost extrem de exigente prin impunerea fara exceptie a respectarii masurilor de protectie. Totodata, asa cum spun autoritatile locale din comuna Andrieseni, oamenii au fost extrem de constienti de pericolul la care se expun prin nerespectarea masurilor. Chiar daca este la zeci de kilometri distanta de Iasi, cei 4.500 de locuitori din cele 7 sate ale comunei Andrieseni nu intra nicaieri fara a purta masti de protectie si fara a se dezinfecta atat la intrare, cat si la iesire.Asa cum spun autoritatile, locuitorii au respectat masurile de protectie inca de la inceputul lunii martie, inainte de declansarea starii de urgenta. De la inceputul lunii martie, nicio persoana nu a mai intrat in spatii publice inchise fara masca si fara a se dezinfecta."A fost o colaborare eficienta intre autoritatile comunei, medici si cetateni. Am luat toate masurile de protectie inca de la inceputul lunii martie. Atat personalul medical, cat si autoritatile au fost consecvente in impunerea masurilor de protectie. Nu s-a facut nicio exceptie, niciodata, pentru nimeni. Am impus o anumita conduita, iar cei care nu s-au conformat, cel mai probabil, au fost sanctionati de Politie. Nu ne-am relaxat nicio secunda din luna martie. Localnicii au colaborat foarte bine si de aceea nu am avut niciun pacient cu COVID-19. Cateodata, poate, am parut putin exagerati, dar vad ca este spre binele nostru, al tuturor", spune dr. Carmen Maria Hamod, medic de familie in comuna Andrieseni.Medicul de familie povesteste ca pe perioada pandemiei de coronavirus si mai ales pe perioada starii de urgenta localnicii i-au cerut ajutorul mai tare ca niciodata. La 60 de kilometri distanta de Iasi, le-a fost greu sa se deplaseze catre un spital, asa ca au apelat la medicul de familie din comuna."Pe perioada pandemiei de COVID-19 am observat ca oamenii au invatat sa foloseasca telefonul pentru a-si face programari sau pentru a ne cere parerea. Inainte, adresabilitatea direct in cabinet era mai crescuta. In aceasta perioada, pentru ca le-a fost greu sa se deplaseze, oamenii au apelat la noi, medicii, pentru prescriptie medicala, afectiuni acute si multe altele. Inainte, cand le era usor sa apeleze la medicii din oras, nu ezitau sa faca asta", mai spune dr. Carmen Maria Hamod, pentru sursa citata.Autoritatile locale din comuna Andrieseni spun ca politistii s-au plimbat frecvent prin sate si s-au asigurat ca toata lumea pastreaza masurile de protectie. Mai din frica, mai cu voie, andriesenii s-au conformat. Asa se pare ca nimeni nu s-a infectat cu COVID-19. Mai mult decat atat, la Andrieseni, nimeni nu s-a urcat in mijlocul de trasport daca se depaseau locurile de pe scaune."Toti locuitorii au fost constienti de pericolul la care se supun daca nu respecta masurile de protectie. Doctorii, Politia si Primaria si-au facut datoria si au avut grija ca nimeni sa nu se abata de la reguli. Politisii s-au plimbat prin comuna si au facut frecvent verificari. Astfel, oamenii au stiut ca ar putea fi sanctionati. Dintr-o comuna cu 7 sate si 4.500 de locuitori, sunt mandru ca nu avem niciun infectat cu COVID-19. In toate cele 7 sate avem in total vreo 15 magazine. Nimeni nu intra in aceste spatii fara masti de protectie. Totodata, la fel se procedeaza si in oficiul postal si Primarie. Oamenii au respectat si distantarea sociala. Nu li s-au mai permis intrunirile in grupuri largi. Se pare ca au inteles", spune Anton Ioan, viceprimarul comunei Andrieseni.Reprezentantii comunei Andrieseni au cautat solutii si pentru inceperea noului an scolar. Elevii vor invata in ture de dimineata si dupa-amiaza. Asa cum spune Anton Ioan, viceprimarul comunei, nimeni nu va intra in scoala fara masca si fara a se dezinfecta la intrare."Ne-am gandit ca pana la inceperea scolii sa realizam un plan strategic prin care sa evitam raspandirea noului tip de virus. Astfel, s-a decis ca elevii sa invete in ture de dimineata si dupa-amiaza, sa poarte masti si sa se dezinfecteze. Totodata, profesorii se vor asigura ca in timpul pauzelor nu se vor crea grupuri de copii si ca li se vor gasi activitati recreative. Suntem bucurosi ca am tinut virusul departe si vom face tot ceea ce ne sta in putinta pentru a-l tine departe si de acum incolo. Cred ca rigurozitatea autoritatilor locale, colaborarea cu medicii si totodata cu cetatenii a facut ca, pana astazi, Andrieseni sa nu aiba inregistrat niciun caz de COVID-19", mai spune Anton Ioan, viceprimarul comunei Andrieseni.