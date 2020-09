Cum actioneaza Politia Scolara. Europol: "Colegii din structurile de investigatii criminale, trimisi la unitatile de invatamant pentru a asista la deschiderea noului an scolar"

Politisti de la investigatii criminale, imbracati in uniforma si trimisi la scoli

Ministrul de Interne, Marcel Vela , anunta in urma cu o saptamana ca Politia Siguranta Scolara va fi formata dintr-un numar de 270 de politisti , organizati la nivelul Inspectoratului General al Politiei Romane, la nivelul Politiei Capitalei si a inspectoratelor de Politie din fiecare judet.Politistii scolari sunt de fapt investigatori din ale structuri care pe langa atributiile pe care le au in mod obisnuit trebuie sa actioneze si pentru siguranta scolilor, urmand sa faca alte rapoarte si in acest sens."Ca sa fim mai expliciti, colegii nostri din teritoriu din cadrul structurilor de investigatii criminale sau de investigare a criminalitatii economice care isi desfasoara zilnic atributiile de serviciu in tinuta civila, au fost trimisi sa imbrace uniforma de politist pentru a se prezenta la unitatile de invatamant cu un singur scop, acela de a asista la deschiderea noului an scolar desi nu aveau astfel de atributii in fisa postului, ocazie cu care au fost nevoiti sa stea in incinta unitatilor de invatamant cel putin 3 ore, timp in care activitatea specifica a acestora a fost neglijata", scrie Sindicatul Europol pe site-ul institutiei Conform sindicalistilor, "practic, prin astfel de demersuri ne aflam in situatia in care viitoarele atributii ale Politiei pentru Siguranta Scolara vor fi exercitate de aceiasi politisti care provin din cadrul Compartimentelor de Proximitate ori de Prevenire a Criminalitatii, care au desfasurat astfel de activitati in fiecare zi".Aceste noi atributii ar duce la scaderea perfomantei politistilor angrenati in alte anchete."Nu putem vorbi de o reforma si despre performanta atata timp cat, pe genunchi, in aceste zile se intocmesc fise ale postului pentru noua structura, in timp ce aceleasi atributii raman in fisele postului colegilor de la structurile de politie rutiera, ordine publica din mediul rural, proximitate si prevenire", mai scrie Sindicatul Europol.Reprezentantii politistilor mai transmit ca "inspectoratele de politie judetene din tara se afla in situatia in care la organigrama acestora s-a mai adaugat un birou cu atributii inca necunoscute, asteptand directive vis-a-vis de modul de functionare, care nu au de unde sa apara la acest moment, deoarece Directia Politie Siguranta Scolara nu exista pana in prezent, tocmai din cauza faptului ca nu putem vorbi despre operationalizarea unei structuri ale carei functii nu sunt incadrate".Politia Siguranta Scolara si-a inceput activitatea din prima zi a noului an scolar 2020-2021.