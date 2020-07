Cum ajung motoarele de ambarcatiuni furate din Suedia in zona Deltei Dunarii

"In toamna anului trecut, politistii de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Bacau, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau, au demarat cercetari intr-un dosar penal de criminalitate transfrontaliera, in care mai multi cetateni romani sunt cercetati pentru furtul a numeroase motoare de ambarcatiuni de pe teritoriul Suediei si valorificarea lor pe teritoriul Romaniei", a anuntat Politia Romana.Este vorba despre o ancheta ce vizeaza comiterea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, furt calificat, fals material in inscrisuri oficiale si inselaciune , incepand cu luna august 2019 si pana in iunie 2020.Potrivit autoritatilor, membrii gruparii, dupa sustragerea si transportarea motoarelor de ambarcatiuni in Romania, ar fi beneficiat de sprijinul altor persoane care ar fi falsificat elementele de identificare ale bunurilor respective si ar fi inlesnit astfel comercializarea lor, cea mai mare parte fiind vandute in zona Deltei Dunarii."Pentru documentarea membrilor acestui grup infractional, politistii de investigatii criminale bacauani au desfasurat mai multe operatiuni pe raza judetului Bacau, precum si in tara, un prim pas important in ancheta fiind actiunea organizata la data de 22 iunie 2020, cand patru dintre membri gruparii au fost depistati in flagrant , in timp ce transportau cu doua autoutilitare mai multe bunuri furate din Suedia (printre care si 8 motoare de ambarcatiuni).In continuare, s-au efectuat si 11 perchezitii domiciliare, in judetele Bacau si Tulcea, la adresele unde locuiau membrii grupului si 2 controale la societati comerciale.De aici au fost ridicate doua ambarcatiuni, 11 motoare, 15.000 de euro si alte bunuri. De asemenea, s-a dispus retinerea celor 11 membri vizati ai grupului infractional, ulterior luandu-se masura controlului judiciar fata de acestia", se arata in comunicatul Politiei Romane.Pentru recuperarea prejudiciului si administrarea probatoriului in aceasta cauza, politistii Serviciului de Investigatii Criminale ai I.P.J. Bacau, cu sprijinul Directiei de Investigatii Criminale din I.G.P.R., au organizat, la data de 13 iulie 2020, o ampla actiune la nivel national.Au fost angrenati politisti de investigatii criminale din cadrul inspectoratelor judetene de politie : Tulcea, Bacau, Mehedinti, Hunedoara, Prahova, Vrancea, Constanta, Neamt, Ilfov, Ialomita, Gorj, Arges si Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, ai Politiei Transporturi Tulcea si Politiei Deltei Dunarii.In cadrul acesteia, au fost puse in executare 75 de mandate de aducere pe numele unor persoane care ar fi cumparat motoare de ambarcatiuni furate de la membrii grupului infractional, ele fiind audiate in calitate de martor.Au fost ridicate de la persoanele audiate 37 de motoare de ambarcatiuni provenite din furturile ce fac obiectul cercetarilor, reusindu-se astfel recuperarea de bunuri in valoare de aproximativ 500.000 de euro.