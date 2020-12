FOTO Cum arata blocurile din Bucuresti construite cu probleme. Cladirile au legatura cu descinderile la directia de Urbanism a Primariei Capitalei

In Bucurestii Noi, devenita zona de lux a Capitalei s-au ridicat, in ultimii ani, vile si blocuri de locuinte care aparent nu au nicio legatura cu PUZ-ul. Si unele chiar nu au, pentru ca fie au fost construite fara certificate de urbanism, fie nu au respectat cerintele acestor certificate.In urma perchezitiilor facute miercuri dimineata de politistii Capitalei la mai multe adrese din Bucuresti si Ilfov, 20 de persoane au fost saltate si duse la audieri, conform unor surse judiciare.Cei care au construit imobilele respective sunt persoane cu bani. Nu sunt cunoscuti ca interlopi si nici nu faceau parte din vreun clan.Acestia aveau cladiri care nu respectau autorizatiile de construire sau, intr-unul din cazuri, nu aveau nici macar un document in acest sens.Cand li s-a cerut documente oficiale, ei au prezentat documente false."Miercuri dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Investigatii Criminale din Politia Sectorului 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, au pus in aplicare 11 mandate de perchezitie domiciliara la adrese din Bucuresti si judetul Ilfov", a transmis Politia Capitalei intr-un comunicat de presa.Citeste si: