Cum arata declaratia pe propria raspundere necesara pentru deplasarea pe timpul noptii si de unde poate fi descarcat documentul

Precizarile lui Arafat

Sambata, autoritatile au prezentat modelul acestei declaratii. De asemenea, a fost publicat si modelul adeverintei de la angajator.Modelul declaratiei pe propria raspundere pentru deplasarea in afara locuintei in intervalul orar 23.00-05.00 si modelul adeverintei de la angajator pot fi descarcate de pe site-ul stirioficiale.ro, accesand link-urile de mai jos.siDe luni vor intra in vigoare, la nivel national, noi masuri menite sa limiteze raspandirea coronavirusului. Acesta au fost enuntate prima data de presedintele Klaus Iohannis , la debutul unei sedinte de Guvern. Raed Arafat , seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a declarat vineri seara ca circulatia pe timp de noapte va fi restrictionata incepand de luni, iar cei care ies din case vor trebui sa aiba la ei o declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa motivul intemeiat al deplasarii: activitate profesionala, asistenta medicala care nu suporta amanare sau cumpararea de medicamente. Arafat a mai explicat de ce este importanta aceasta masura si a precizat ca, pe timpul noptii, farmaciile si benzinariile vor ramane deschise."E nevoie de declaratie scrisa si semnata de mana, in care sa fie specificat scopul iesirii. Va exista si un model, dar important este sa aiba datele personale, motivul iesirii si semnatura. Motivele sunt clare: activitate profesionala, asistenta medicala care nu suporta amanare, cumpararea de medicamente. Altfel, e necesara adeverinta de la angajator sau legitimatie pentru cei care ajung tarziu acasa. Este acelasi model de adeverinta ca in starea de urgenta: bubsemantul, datele, adresa, motivul iesirii si semnatura, de prezentat agentului", a explicat Raed Arafat, vineri seara, pentru Digi24.