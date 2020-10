Cum au fost aruncate in aer negocierile dintre PNL si USR-PLUS de la Timisoara. Alianta ar fi trebuit sa fie o simpla formalitate

Ce s-a intamplat in culise

Liderul PNL Timis da vina pe "bucuresteanul Drula"

Candidatul USR-PLUS la Primaria Timisoara, Dominic Fritz, obtine o victorie zdrobitoare in fata primarului in functie, Nicolae Robu , candidat din partea PNL pentru un nou mandat de primar.USR-PLUS castiga Timisoara, obtinand si cele mai multe mandate in Consiliul Local: 13 din 27. USR-PLUS are nevoie de un singur vot pentru a avea o majoritate simpla, care sa ii permita sa treaca proiectele pentru care nu e nevoie de doua treimi din voturi. Pentru o majoritate USR-PLUS are nevoie de o alianta, iar singura optiune este PNL.Alegerile pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Timis sunt castigate detasat de candidatul PNL, Alin Nica. De asemenea, PNL obtine cele mai multe mandate de consilieri judeteni, 16, dar nu poate face majoritate singur. Pentru o majoritate solida in Consiliul Judetean, PNL are nevoie de un partener, liderii partidului anuntand ca singura optiune este USR-PLUS.In aceste conditii, formarea unei majoritati PNL - USR-PLUS era o simpla formalitate. De altfel, imediat dupa alegeri Alin Nica, presedintele ales al CJ Timis, devenit noul lider al PNL Timis, a anuntat ca a discutat "cu Dominic" despre inceperea negocierilor pentru formarea unei majoritati in CL Timisoara si CJ Timis.Fiecare dintre cele doua formatiuni si-a stabilit o echipa de negocieri, ambele parti sustinand ca discutiile se poarta in jurul proiectelor Timisoarei si ale judetului Timis.16 octombrie 2020. Echipele de negociere ale PNL si USR-PLUS au o prima intalnire. Cu ocazia discutiilor, cele doua parti convin sa transmita un comunicat de presa comun., au transmis cele doua partide.Dupa ce s-au intalnit in grupuri mai mici, PNL si USR-PLUS au convocat pentru joi, 22 octombrie 2020, la ora 13.00, o conferinta de presa cu ocazia careia sa fie anuntata alianta dintre cele doua partide pentru formarea unei majoritati in Consiliul Judetean Timis si Consiliul Local Timisoara.Conferinta de presa a liderilor celor doua partide intarzie fara explicatii mai bine de jumatate de ora. In final, echipele de negociere ies in fata presei si anunta esecul negocierilor., sa ajungem la o stabilitate in Consiliul Local si Judetean", a explicat primarul ales al Timisoarei Dominic Fritz, potrivit news.ro., a declarat Alin Nica.In urma esecului in negocieri, Dominic Fritz si Alin Nica au oferit, separat, detalii suplimentare despre modul in care au decurs discutiile si care au fost motivele pentru care negocierile au esuat.Intr-o conferinta de presa sustinuta joi, 22 octombrie, la sediul USR-PLUS, Dominic Fritz a explicat cum au decurs discutiile pentru formarea unei majoritati, aratand ca negocierile s-au purtat in jurul proiectelor si al obiectivelor pe care cele doua partide le sustin, discutia despre impartirea functiilor fiind una foarte scurta, de "trei minute" in care s-a stabilit ca fiecare dintre partide va avea un vicepresedinte al CJ Timis si un viceprimar al Timisoarei.Intelegerea a mai fost ca Dominic Fritz sa redacteze textul parteneriatului ce urmeaza a fi semnat, iar Alin Nica textul comunicatului de presa ce urma sa fie dat publicitatii la incheierea negocierilor.Primarul ales al Timisoarei a mai aratat ca, in noaptea dinaintea anuntului, Alin Nica insusi i-a transmis textul comunicatului de presa, in care se facea referire si la faptul ca fiecarei formatiuni ii revine un vicepresedinte si un viceprimar. Cu toate acestea, inainte de semnarea acordului, Alin Nica nu a mai fost de acord cu textul comunicatului pe care l-a redactat, cerand sa fie scoase referirile la impartirea functiilor, lucru cu care USR-PLUS nu a fost de acord.La randul sau, presedintele interimar al PNL Timis, Alin Nica, a declarat ca PNL a cerut semnarea acordului fara referiri la impartirea functiilor din cauza atacurilor venite din partea USR-PLUS, in special din partea "bucuresteanului Drula", care, din postura de membru al echipei de negociere, a acuzat PNL ca a inceput negocierile cu discutiile despre functii., a declarat presedintele interimar al PNL Timis, Alin Nica.La o zi dupa esecul negocierilor, intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul PNL Timis, presedintele CJ Timis a semnat protocolul convenit cu USR-PLUS, in care nu e mentionata impartirea functiilor, aratand ca asteapta sa faca acelasi lucru si USR-PLUS.Intrebat cum se poate vorbi de o majoritate functionala fara a stabili viceprimarii si vicepresedintii Consiliului Judetean, Alin Nica, a declarat ca functionarea institutiilor fara aceste functii "nu e o tragedie"., a declarat Alin Nica.USR-PLUS nu a anuntat daca va semna protocolul convenit cu PNL, dar Dominic Fritz a anuntat vineri, 23 octombrie 2020, ca va participa sambata, 24 octombrie, la ceremonia de investire a presedintelui CJ Timis Alin Nica. In postarea prin care a facut anuntul, Fritz s-a declarat mirat "ca PNL a dat deja drumul la postari sponsorizate pe Facebook despre acest conflict artificial"., a declarat si deputatul Catalin Drula pentru Radio Timisoara.Presedintele Academiei de Advocacy: "Discutia despre proiecte, propaganda ieftina"Presedintele Academiei de Advocacy, Radu Nicosevici, a declarat ca esecul negocierilor PNL - USR-PLUS a fost o surpriza pentru ca nimeni nu si-a pus problema ca s-ar putea intampla ceva, "cu atat mai mult cu cat toata lumea a fost de acord ca la nivel de fiecare institutie sa fie doi vicepresedinti de culori diferite si doi viceprimari de culori diferite"., a declarat Radu Nicosevici, potrivit caruia "PNL porneste cu un handicap prin abordarea unei asemenea strategii".Radu Nicosevici a mai spus ca, la randul sau, USR-ul are inca dificultati in cresterea lui ca partid politic., a mai declarat Radu Nicosevici.