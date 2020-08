Cum au reusit cativa tineri din Arges sa joace poker online folosind identitatile altor persoane

Cu o simpla copie de pe CI se pot provoca daune considerabile

Anchetaorii au descoperit ca, in perioada mai-noiembrie 2016, patru barbati, cu varste cuprinse intre 28 si 31 de ani, ar fi creat conturi pe o platforma online, folosind datele de identitate a 15 persoane, in numele carora ar fi realizat activitati de jocuri de noroc, obtinand, astfel, castiguri ilicite.Ulterior, victimele au fost instiintate de ANAF, cu privire la faptul ca, in cursul anului 2016, au obtinut castiguri din jocuri de noroc, pentru care trebuie sa plateasca impozit.In urma perchezitiilor, au fost descoperite si ridicate mai multe telefoane mobile, laptopuri, suporturi de memorie si cartele telefonice.Patru persoane vor fi conduse la sediul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti, pentru audieri.In conditiile in care, cu o simpla copie dupa cartea de identitate, pot fi provocate daune materiale considerabile, dar si de imagine, protejarea datelor cu caracter personal este extrem de importanta."Colectarea si prelucrarea diverselor tipuri de date personale este necesara numai pentru a indeplini scopuri legitime specifice in desfasurarea activitatilor unor entitati socio-profesionale bine definite. In acest scop, obtinerea acestor date se va face numai cu acordul dumneavoastra.Fiti atenti cui transmiteti datele personale, copiile de pe cartile de identitate sau ce aplicatii descarcati!", transmite politia.