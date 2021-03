Cum au trucat politistii poza dintr-un comunicat. I-au desenat unui profesor o masca pe fata

Fotografia este realizata intr-o sala de clasa, iar celelalte persoane aflate in incapere poarta masca de protectie, potrivit stirisuceava.net IPJ Suceava a transmis presei, vineri, 26 martie, un comunicat in care anunta ca peste o mie de elevi au beneficiat de activitati de prevenire a delincventei juvenile in cadrul unei actiuni realizata de Biroul Siguranta Scolara din cadrul institutiei. Activitatile au avut loc in licee si colegii din mediul rural si urban al judetului Suceava.Comunicatului de presa i-au fost atasate patru fotografii ilustrative. Intr-una dintre fotografii, realizata intr-o sala de clasa, apar mai multi elevi si o politista care poarta masca de protectie. In fotografie mai apare si un cadru didactic, pe fata caruia a fost desenata ulterior o pata neagra care pare sa semene cu o masca de protectie.