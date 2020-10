Cum functioneaza noile escrocherii online: "Iubire prefacuta", "Mesaj de la sefu'" si "Fraudele cu facturi"

Cauzele raspandirii criminalitatii informatice

Atentie la oferte!

Atacurile malware, cele mai frecvente

Anchetatorii spun ca infractorii cibernetici sunt specializati pe diferite paliere si isi actualizeaza permanent tehnicile si strategiile de comitere a infractiunilor."Atacurile de acest gen pot viza unitati din cadrul sistemului de sanatate sau platforme ori aplicatii online, utilizate pentru activitati de invatamant, lectii online. Acestea pot fi perturbate, din cauza masurilor precare de securitate IT, ca urmare a accesarii lor de catre persoane din afara.Totodata, utilizarea tot mai frecventa in mediul online a cardurilor bancare poate atrage atentia gruparilor infractionale, de a incerca sa compromita aceste facilitati de plata.Cu totii trebuie sa acordam atentie cand platim online, la achizitionarea de bunuri si servici", avertizeaza Politia.Potrivit investigatorilor, in ultima perioada, factorii care favorizeaza tot mai mult criminalitatea informatica sunt: dezvoltarea rapida a retelei de internet din Romania, tot mai multi utilizatori de laptop-uri, smartphone-uri, tablete, conectate la internet, cresterea numarului de societati comerciale care isi desfasoara activitatea economica in mediul online si relationeaza astfel cu firmele partenere.La acestea, se adauga si raspandirea retelelor de socializare, inclusiv in randul minorilor si a persoanelor in varsta, si utilizarea serviciilor de comunicatii prin internet de catre tot mai multi oameni.Dependenta, din ce in ce mai accentuata, a agentilor economici, a institutiilor publice si chiar a utilizatorilor individuali de sistemele informatice, pentru gestionarea resurselor, face ca acestia sa fie mai vulnerabili la influenta pe care o poate avea criminalitatea informatica.Astfel, utilizarea sistemelor informatice nu a constituit o atractie doar pentru cei interesati de dezvoltare, ci si pentru cei care au vazut, in exploatarea tehnologiei moderne, un mod de a dobandi beneficii ilicite importante.Conform politiei, criminalitatea informatica din Romania se manifesta sub forma criminalitatii marunte, orientata spre obtinerea de bani, dar in special sub forma gruparilor organizate transnationale, specializate in infractiuni informatice, a caror activitate infractionala este organizata, aparent, dupa un model de business legal.Ofertele de produse si servicii la preturi avantajoase, promovate in online, sub diverse forme, site-uri false, site-uri de scam, retele de socializare, campanii de e-mail, sunt cateva din formele de manifestare ale fraudelor pe internet.Doar o parte dintre faptele penale comise prin utilizarea sistemelor informatice, care afecteaza utilizatorii si firmele, ajung sa fie reclamate si aduse astfel la cunostinta Politiei.Atacurile informatice asupra retelelor informatice, cat si utilizarea pe scara larga a programelor informatice de tip malware sunt din ce in ce mai frecvente si mai sofisticate, beneficiind de existenta unei retele digitale in plina dezvoltare si utilizata in toate domeniile vietii sociale.Aceste genuri de infractiuni vizeaza obtinerea frauduloasa a unor informatii nedestinate publicului (precum date personale, date ale instrumentelor de plata electronica si date bancare, date utilizate la conectarea la diferite sisteme si retele informatice, date folosite la conectarea la serviciile de posta electronica sau retele de socializare in mediul online).