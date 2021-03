Cum a incercat sa fenteze un barbat prins la volan fara permis de conducere un echipaj de la Politia Rutiera

Barbatul a fost identificat fara permis la volanul masinii sale in timpul unui control de rutina al politistilor de la Brigada Rutiera. Initial soferul le-a inmanat cartea de identitate si le-a spus politistilor ca nu are la el permisul de conducere.In acest context, politistii i-au solicitat barbatului sa ramana in autovehicul pana cand vor efectua verificarile necesare stabilirii situatiei de fapt, insa acesta nu s-a conformat si a demarat cu scopul de a se sustrage.Avand in vedere acest aspect, politistii au pornit in urmarirea conductorului auto timp in care au solicitat sprijin colegilor care se aflau pe traseul fugarului.Pe timpul urmaririi soferul a mers haotic, a incalcat mai multe reguli de circulatie , dar politistii au reusit sa-l opreasca pe o strada din sectorul 1.Soferul a fost scos din masina, imobilizat si condus la sediul Brigazii Rutiere.In urma verificarilor efectuate s-a stabilit faptul ca barbatul nu detinea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.Totodata, in urma controlului corporal politistii au gasit un briceag cu lama de aproximativ 15 centimetri.In cauza a fost intocmit un dosar penal pentru savarsirea infractiunii de conducere fara a detine permis.Barbatul in varsta de 35 ani a fost retinut pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentat magistratilor cu propunere legala.