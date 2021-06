De ce avem politisti slab pregatiti. "Ca sa intri in scolile de agenti trebuie sa treci testele grila la romana si engleza, dar probe fizice de clasa a cincea"

Cursurile sunt prezentate la televizor

"Practic avem politisti de un metru si jumatate inaltime"

Politia plina de "tocilari"?

De ce politistii nu fac pregatire fizica

MAI vrea politisti mai supli

Politistii trimisi la caz au reusit sa faca fata valului de nemultumiri, insa sunt cazuri in care acestia sunt bruscati sau, mai rau, se lasa prada sentimentelor si bruscheaza ei.Se intampla astfel de lucruri pentru ca deficitul de politisti este inca mare, iar Ministerul Afacerilor Interne a decis sa elimine bareme legate de varsta si inaltime care sunt considerate "discriminatorii".Seful sindicatului politistilor Europol, Cosmin Andreica, a explicat ca "la scoala de politie , cursurile sunt prezentate pe televizor. Profesorul este intr-o clasa din care transmite live in alte sapte clase . Nu le raspunde nimeni la intrebari, sunt niste slide-uri pe care le prezinta pe un monitor si asa trece ora"."Apoi, dupa ce intra in activitate, vorbim din nou despre o lipsa totala de pregatire tactica si profesionala si se intampla acest lucru pentru ca unii sefi nu vor ca politistii "sa piarda timpul cu astfel de lucruri", ci ii vor in strada, fara sa tina cont de consecinte. Si am vazut cateva dintre consecintele lipsei de pregatire fizica, tactica si chiar profesionala", a explicat sindicalistul."De asemenea, o alta problema este si lipsa baremelor, pentru ca din politie au fost scoase baremele de inaltime, fiind considerate si discriminatorii, practic avem si politisti de un 1,50 metri.Pentru admiterea in scolile de agenti politie se da un test scris din limba romana si engleza. Desigur si proba fizica, aceasta fiind insa la nivelul scolii gimnaziale. In ultima perioada au mai fost ridicate baremele, insa insuficient.Cum nu mai poti sa impui conditia de inaltime, pentru ca este considerata descriminatorie, normal ca umbli la bareme.Daca este un sportiv de un 1,50 metri care reuseste sa le treaca, bravo lui. Poate sa fie un sportiv de performanta", a mai explicat Cosmin Andreica.In prezent, in scolile de politie sunt admisi candidatii care iau note mari la testele grila, pentru ca probele sportive, eliminatorii, sunt atat de usoare, incat le poate trece si un copil de clasa a cincea."In scolile de agenti de politie intra foarte multi copii care au o capacitate de memorare mare. Cei care au fost foarte buni la invatatura in liceu, intra in scoala de politie fluierand.Ce asteptam de la un astfel de politist? Este foarte bun la limba romana. Insa politistii, mai ales cei din scolile de agenti de politie trebuie sa aiba o pondere foarte mare in pregatire fizica si tactica. Despre asta vorbim, nu neaparat despre aplicarea legii, pentru ca aceasta se modifica, se schimba conditiile, circumstantele, contextele, iar in privinta legislatiei vorbim despre o pregatire profesionala continua", a mai explicat Cosmin Andreica.Imaginea agentului cu burta mare care mananca gogosi sau covrigi ii deranjeaza pe sefii politiei care considera ca afecteaza credibilitatea institutiei, insa nici nu fac nimic pentru a schimba acest lucru. Ba mai mult, prefera sa nu ii lase sa isi faca orele de pregatire fizica pentru ca au nevoie de ei in strada."Noi avem un Ordin prin care se stabileste ca pregatirea fizica este obligatie de serviciu, ceea ce inseamna ca trebuie realizata in timpul programului de lucru, 6 ore pe saptamana, teoretic, 24 de ore lunar. Insa nu se face asa ceva.Din aceasta luna vom incepe sa depunem plangeri pe banda rulanta ori de cate ori vom constata ca a trecut o saptamana si nu s-a facut pregatirea fizica sau profesionala.In momentul de fata, din personalul MAI, politia este cel mai slab pregatita din punct de vedere tactic si profesional, jandarmii nu fac rabat de la pregatire.Sunt sectii unde sunt doar trei politisti pentru schimbul doi, in conditiile in care sunt zeci de apeluri in opt ore", a mai explicat Cosmin Andreica de la sindicatul Europol.De anul trecut, scolile de agenti de politie din tara au introdus probe sportive eliminatorii mai grele, pe care unii candidati nu au reusit sa le treaca.La scoala de politie din Campina, de exemplu, doar 30% dintre fetele inscrise la concurs au promovat, iar procentul nu este mare nici in cazul baietilor.Astfel, manechinul pe care trebuie sa-l care in proba fizica s-a ingrasat cu 20 de kilograme, iar ganterele sunt cu 5 kilograme mai grele. De asemenea, capra pe care trebuie sa sara a fost inaltata cu 10 centimetri.Durata scolarizarii dureaza 10 luni, din care cea mai mare parte este rezervata pregatirii teoretice.