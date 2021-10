Cum își amenință șefii din poliție subalternii: ”Te mut, mă. Două luni te deleg la cucuieții din deal. Ne mai întâlnim noi în 15 ani de poliție” AUDIO EXCLUSIV

În loc să își facă treaba, unii șefi din poliție își supun subalternii la diverse amenințări. Legal, nu au voie să facă acest lucru, existând alte metode de sancționare a lucrătorilor care nu își îndeplinesc sarcinile. Însă cei din funcții înalte au impresia că sunt invincibili și lor nu li se poate întâmpla nimic.

Și nu este vorba numai despre polițiștii fără funcții de conducere. Și șefi din poliție au fost hărțuiți. Cel mai recent caz, a fost cel al lui Radu Gavriș, trimis la Harghita de fostul șef al Poliției Române, Liviu Vasilescu, în toamna anului trecut după scandalul legat de înmormântarea lui Emi Pian.

”Crezi că dacă nu mai sunt pe funcție, scapi? Te deleg la cucuieții din deal”

Într-o altă înregistrare un șef îi spune unui subaltern că îl mută.

”Te mut, mă, te deleg. Te deleg două luni la cucuieții din deal. Și motivez. Și să văd ce zic ceilalți. Că nu o să fie întrebat numai șeful tău de grupă o să fie întrebați toți. Și să văd cum te țin ei pe tine toți în cârcă”,îl amenință un șef pe un subaltern din Caraș Severin.

SURSA Audio Sindicatul Europol- exclusiv

”Ne mai vedem noi în 15 ani de poliție”

În altă înregistrare, se aude: ”Așa cum ați făcut, așa voi face și eu . Să nu credeți vreodată că noi nu ne mai întâlnim. Câți ani ai? Crezi că în 15 ani de poliție noi nu o să ne mai întâlnim? Mai ai obraz să mai apari în fața mea?”, îi spune șeful unui subaltern.

SURSA Audio Sindicatul Europol- exclusiv.

”Eu ți-am dat gradele eu ți le iau”

Unul dintre cazurile semnalate de Sindicatul polițiștilor Europol vine de la Caraș-Severin.

"...ți-am dat niște grade pe care tot eu o să ți le iau" a spus "stăpânul" Serviciului de Acțiuni Speciale.

Atitudini și comportamente de mobbing în cadrul IPJ Caraș Severin la nivelul structurii de acțiuni speciale. Șeful serviciului își supune subalternii unor episoade de teroare psihică și hărțuire la locul de muncă, prin intimidări și amenințări.

Acesta este doar un mic fragment dintr-un lung șir de episoade în care polițiștii sunt umiliți și sunt amenințați că vor fi delegați în zone izolate, că vor fi sancționați disciplinar sau că vor fi determinați într-un final să plece, doar pentru că nu sunt pe placul "stăpânului" serviciului de acțiuni speciale.

Iar acțiunile sale, după cum se poate auzi și pe înregistrare sunt "asumate" fiind foarte sigur că nu poate păți nimic. Poate pentru că este fiul fostului adjunct al IPJ Caraș Severin iar conexiunile cu zona politică îi asigură "spatele", se arată într-o postare pe Facebook a organizației sindicale.

Mobbingul, ”extins” la nivel național

Șeful Sindicatului Europol, Cosmin Andreica spune că acestea nu sunt cazuri izolate.

”De la nivelul tuturor inspectoratelor de poliție județene am primit semnale cu privire la astfel de comportamente de mobbing (hărțuire morală la locul de muncă). Prin lege se stabilește că angajatorul are obligația de a include în regulamentul intern criterii cu privire la modalitatea de a tratat astfel de practici și modul de a le sancționa.

Am trimis tuturor inspectoratelor de poliție județene să ne comunice cum au preluat această obligație și sub ce formă au realizat-o și au fost câteva inspectorate de poliție județene care ne-au spus că nici nu au preluat această obligație pentru că nu apreciază că este aplicabilă polițiștilor și, oricum, la nivelul niciunui inspectorat de poliție județean nu am primit niciun răspuns din care să rezulte că au fost cazuri de polițiști la locul de muncă.

Însă, noi, de-a lungul timpului am demonstrat prin nenumărate materiale, sigur, în măsura în care și oamenii ne permiteau acest lucru pentru că este foarte complicat de ieșit public cu așa ceva mai ales că victimelor le este frică de repercusiuni”, a explicat Cosmin Andreica pentru Ziare.com.

În legătură cu cel de la Caraș-Severin sindicalistul spune că se pare că șeful respectiv ar fi fost delegat la un alt serviciu,”însă problema nu a fost rezolvată”.

”Hărțuirea morală la locul de muncă, la noi nu este încă înțeleasă pentru că nici amenințările voalate de genul ”lasă că ne mai vedem noi” ori ”tot la mine ajungi cu evaluarea de final de an”, ”nu o să fii avansat la termen”, etc. Nu sunt considerate mobbing.

De asemenea, mai este și mobbing-ul profesional, l-am numit noi, când polițiștilor li se impun anumite practici care sunt, dacă nu la limita legii, chiar cu încălcarea ei”, a mai arătat sindicalistul.

Polițiști puși să legitimeze zeci de persoane în timpul serviciului

Cosmin Andreica a amintit cazul de la Neamț, unde ”agenții de poliție sunt amenințați că vor fi cercetați disciplinar daca nu legitimează zeci de persoane la fiecare opt ore pentru că așa consideră șeful lor că poate să aprecize dacă și-au făcut treaba sau nu. Iar acest lucru este o aberație, pentru că, inclusiv în legea din 2019 sunt prevăzute în mod expres cazurile în care cetățenii pot să fie legitimați. Chiar am făcut un calcul, la Neamț, dacă s-ar menține ritmul acesta de legitimare, le-ar lua polițiștilor 5-6 luni și i-ar legitima pe toți locuitorii”.

Polițistul a mai spus că astfel de practică este împotriva muncii operative.

”Nu poți să-ți aglomerezi baza de date cu persoane care nu sunt de interes operativ pentru noi. Persoanele suspecte, pe care polițiștii trebuie să le legitimeze, sunt expres definite de procedură. Sunt 12-14 categorii de persoane care fac obiectul legitimării și care pot fi considerate suspecte. Dar să stai la colț de stradă și să legitimezi persoane doar de dragul de a merge cu lista după cele opt ore este total neproductiv. Și acest comportament reprezintă tot o hărțuire morală la locul de muncă”, a mai precizat Andreica.

Alte cazuri de mobbing în poliție

”Am mai avut un caz răsunător la Timiș, anul trecut, când un șef al unui polițist i-a spus că-i rupe picioarele când îl prinde pentru că nu a făcut ce i-a spus el

La Iași, a mai fost un caz când un șef îi amenința pe polițiști că le aduce luptători de K1 în ring, ceea ce s-a și întâmplat.

Sunt nenumărate astfel de situații și le întâlnim pretutindeni”, arată sindicalistul care a precizat că au fost trimise mai multe sesizări în acest sens, inclusiv la CNCD.

Un șef de la Caraș și unul de la București, hărțuiți de șefii lor

”Singura noastră problemă, ca organizație sindicală este că, pe de o parte nu ne sunt semnalate și, pe de altă parte, când ne sunt cumva semnalate, oamenii nu vor să meargă până la capăt. Și mă refer inclusiv la sancționarea contravențională a acelor șefi care poate să ajungă până la 5.000 de lei.

Sancțiunile ar trebui să meargă până acolo unde cel care hărțuiește să nu-și mai poată exercita funcția de șef. Acest mobbing se întâlnește și la niveluri mai înalte. Când a venit Ioan Vela la Ministerul de Interne, în două săptămâni l-a detașat la Suceava pe inspectorul șef de la Caraș-Severin pentru că la un moment dat nu ar fi făcut ce i-a spus el. Acesta a stat o perioadă în concediu medical, apoi s-a pensionat.

Și Radu Gavriș, adjunctul Poliției Capitalei, a fost detașat de domnul Vasilescu, înainte să își dea demisia, la Harghita. Toate aceste cazuri, reprezintă hărțuire morală la locul de muncă”, a mai spus Cosmin Andreica.

Ads