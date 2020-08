Cum se monteaza corect panourile despartitoare in autovehiculele utilizate in regim de taxi. Precizarile RAR

Cerintele

RAR mai precizeaza ca optarea pentru astfel de solutii nu presupune reomologarea vehiculului si nu implica modificarea cartii de identitate a vehiculului. "Atragem atentia asupra faptului ca, in conformitate cu legislatia nationala, in situatia in care configuratia unui vehicul este modificata in raport cu parametrii avuti in vedere la omologare, vehiculul se supune reomologarii, fiind necesara refacerea tuturor incercarilor pentru sistemele afectate de modificare," arata RAR.Panourile trebuie sa respecte mai multe cerinte.- Sunt utilizate materiale usoare, transparente, flexibile;- Montajul pe vehicul nu implica utilizarea unui cadru solid;- Fixarea se realizeaza prin mijloace nepermanente (solutii tip Velcro sau adezive) care sa permita demontarea facila in vederea igienizarii;- Montajul nu trebuie sa afecteze integritatea structurala a vehiculului si nici sa interfereze cu vreun echipament de siguranta montat de producator, de ex. centuri de siguranta, airbag etc.Potrivit RAR, montarea unor panouri fixe pe autoturisme, in spatele conducatorului auto, are impact asupra mai multor elemente constructive si implica reverificarea respectarii cerintelor din reglementarile aplicabile, cum ar fi: instalarea si ancorarea centurilor de siguranta, omologarea scaunelor si absorbtia de energie, proeminentele interioare, geamurile de securitate , impactul frontal si lateral, incluzand sistemele airbag din scaune si cele cortina, incalzirea si ventilatia."In plus, avand in vedere echipamentele uzuale ale vehiculelor de fabricatie recenta (spre exemplu sistemele airbag cortina), sau dimensiunile interioare ale majoritatii autoturismelor utilizate in regim de taxi in Romania, montajul unor panouri fixe ar conduce la imposibilitatea obtinerii reomologarii.Deloc de neglijat ar fi si costurile mari implicate de verificarile de reomologare si perioada de timp necesara efectuarii testelor respective," conchide RAR.