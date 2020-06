Cum se vor racori la puscarie, pe perioada caniculei: Liviu Dragnea, Radu Mazare si Nicusor Constantinescu

Ziare.

com

Printre cei care vor beneficia de aceste prevederi se numara si mai multi detinuti VIP, care se afla inchisi in penitenciare: fostul lider PSD Liviu Dragnea , Fostul primar al orasului Constanta, Radu Mazare , si fostul presedinte al Consiliuului Judetean Constanta, Nicusor Constantinescu Anuntul privind aplicarea acestui ordin a fost anuntat printr-un comunicat al ANP."Avand in vedere recentele atentionari meteorologice, vizand o vreme calduroasa, izolat caniculara, si un disconfort termic accentuat, unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor au pus in aplicare prevederile art. 109, alin.2 din O.M.J. nr. 4800/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind siguranta locurilor de detinere din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, respectiv:Astfel, in spatiile destinate cazarii detinutilor, exista posibilitatea, raportat la evolutia conditiilor climatice, de utilizare a unor surse de ventilatie pentru mentinerea unei temperaturi optime," se arata in comunicatul ANP.Potrivit sursei citate, in prezent nu sunt inregistrate/ raportate disfunctionalitati.