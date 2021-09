Cum putem avea o poliție ”ca afară”. ”Pistoalele cu electroșocuri sunt doar în lege, nu în dotarea poliției”

O lege clară, dotări mai bune și o campanie de informare, ar putea face din Poliția Română, o ”poliție ca afară”

Pistoalele cu electroșocuri, doar în lege și la forțele speciale

Ce avem în prezent

Cum își dă seama polițistul cât de agresiv este cel din fața lui?

Ce s-a modificat de fapt în anul 2019

Ce ar trebui să se întâmple de fapt

Polițist bătut cu parul

Președintele unui important sindicat din poliție explică faptul că sunt multe cazuri în care polițiștii nu au pârghiile să acționeze mai ferm de cât o fac pentru că legea permite multe interpretări și răspund pentru orice vătămare de persoană individual.În primul rând, pentru a avea o ”poliție ca afară”, ar trebui să avem o lege clară în care polițistul să poată acționa folosind armamentul din dotare, atunci când agresorul nu se supune dispozițiilor acestuia. Această lege trebuie să stipuleze pedepse mărite de ambele părți, atât pentru cel care comite ultrajul cât și pentru polițistul care face abuz ”Noi am spus din start, ca să fie o garanție echitabilă între structurile de forță și societate, așa cum am cerut să crească pedepsele pentru ultraj, la fel am solicitat să crească pedepsele și pentru purtare abuzivă. Pe de altă parte este nevoie și de o lege clară care să stabilească concret ce consecințele pot avea faptele cetățeanului dacă acesta nu respectă solicitările polițistului”, a spus Cosmin Andreica, președintele Sindicatului polițiștilor Europol.În al doilea rând, ar trebui făcută o campanie de informare despre consecințele pe care le are ultrajul și nerespectarea dispozițiilor polițistului. Cine trebuie să facă această campanie de informare? ”Instituțiile, poliția, ONG-urile. Cu toții ar trebui implicați. Dar nimeni nu este de acord să aibă o discuție până la final în privința modului de folosire a armamentului.Noi am mai încercat de-a lungul timpului să discutăm chiar cu ONG-uri, care nu au venit să spună până unde putem merge pe o marjă a folosirii forței sau a mijloacelor din dotare ci doar au spus că nu li se pare normal ca pentru un banal scandal în familie să împuști omul sau să-i iei viața. Și acolo s-a terminat totul.O campanie dură, ”nu respecți dispozițiile polițistului, riști să fii împușcat”. Sună dur, însă eu nu văd o variantă de mijloc. Pentru că opiniile sunt polarizate între ”nenorociții și criminalii” și ” polițiștii nepregătiți care stau cu pistolul la brâu și nu au ce căuta în poliție pentru că nu aplică ferm legea”. Sau avem și partea de mijloc, în care, cum e cazul de la Gorj, bărbatul apuca să-i dea cu parul în cap polițistului”, a precizat polițistul de la sindicatul Europol.”În plus, sunt oameni inconștienți, care nu sunt raționali în momentul în care agresează și atunci polițiștii ar trebui să aibă la dispoziție niște instrumente în dotare cum sunt acele pistoale cu electroșocuri prin intermediul cărora ei pot să neutralizeze persoana fără că-i cauzeze vătămări. Acele pistoale funcționează pe principiul plasturilor cu impulsuri electrice care își modelează abdomenul, foarte mediatizați ca produse de slăbit. Se puneau pe abdomen și aveai niște contracții generate de o baterie. Așa funcționează și aceste pistoale. Este vorba despre 22 de contracții pe secundă. Acele electroșocuri se descarcă în mușchii persoanei produc acele contracții, prin intermediul cărora obosesc mușchii.Poliția nu are în dotare așa ceva. In lege sunt prevăzute, însă nu au fost cumpărate. Sunt, de fapt, două sau trei în dotarea SIAS (Serviciul de Intervenții și Acțiuni Speciale). A preferat, domnul Vasilescu să cumpere, anul trecut, cred că 2.500 de bastoane cu electroșocuri care oricum nu ne ajută cu nimic pentru pentru că trebuie să te apropii cam la 40 de centimetri de persoană ca să o folosești. Au fost cumpărate în starea de urgență, însă nu au fost folosite până în prezent”, a explicat Cosmin Andreica.”Încă de pe vremea ministrului Carmen Dan , când un polițist a fost înjunghiat în gară de 15 ori, la Suceava, am lucrat la un proiect legislativ de întărirea autorității polițistului. După întâlnirea cu ONG-urile, cu societatea civilă, după ce a ajuns pachetul legislativ în comisiile din Parlament, a mai rămas cam 10% din ceea ce am propus”, a mai spus Andreica.Ce înseamnă acest lucru?”Vă pot spune ce nu s-a aprobat. Nu au vrut să modifice pedepsele pentru ultraj, Tudorel Toader apreciind atunci că politica penală pe care o promovează nu are în vedere mărirea limitelor minime și maxime a pedepselor, neapreciindu-se că este un pericol social atât de grav la nivelul societății prin săvârșirea infracțiunilor de ultraj.Apoi, pe modul de intervenție al polițiștilor, pentru că acolo spunea că poți să folosești armamentul din dotare atunci când îți este pusă viața în pericol. Dar nu ai de unde să știi dacă un par poate să își pună viața în pericol sau nu.Și dacă poți folosi armamentul, în condițiile în care, în lege spune că folosirea forței și a mijloacelor din dotare trebuie să fie proporțională cu atacul agresorului. Și ce să facă polițistul în situația aceasta? Să se întrebe dacă să stea să își ia un par în cap și să nu poată folosi pistolul pentru că agresorul are un par și nu un pistol la rândul său sau o altă armă? Există o serie de elemente care nu te pot poziționa în situații clare în care poți folosi sau nu armamentul din dotare.Acestea sunt două lucuri generice care nu au fost clarificate și care în continuare generează discuții. Poți folosi armamentul doar dacă este pusă în pericol viața polițistului sau a altor persoane, iar de aici fiecare interpretează cum vrea, iar al doilea lucru, proporționalitatea folosirii mijloacelor din dotare”, a mai precizat polițistul.Legea este oarecum ambiguă, lăsând la latitudinea polițistului modul în care să acționeze.”De parcă polițistul știe că dacă un agresor ține un par în mână, acesta îl va folosi sau nu cu forță, este putred sau din esență tare și o să-mi rupă gâtul sau capul dacă îl lovește. Desigur că aceste lucruri descurajează polițiștii în a mai folosi armamentul și mijloacele din dotare.Dacă lucrurile ar fi clare, cu toate că, în 2019, legea s-a modificat și a apărut un element important toate elementele pe care le aveam în proceduri cu privire la legitimare, interceptare, conducere la sediu, folosirea mijloacelor din dotare, etc, au fost incluse în Legea de organizare și funcționare a Poliției Române. Până atunci ele erau stabilite prin dispoziții, în proceduri interne , care de multe ori ne dădeau bătăi de cap, pentru că puteau veni procurorii care să spună că sunt stabilite peste lege condițiile de folosire. Iar polițistul, deși acționa în numele instituției, răspundea individual”, a mai spus Cosmin Andreica.”Astfel că s-a decis ca acestea să fie trecute în Legea 192 care a modificat Legea 218. Acolo se prevede că polițistul poate prezuma un atac în condițiile în care o persoană nu respectă dispozițiile acestuia: de a rămâne unde îi spune, de a sta într-o poziție incomodă, de a se supune dispoziției de a părăsi un anumit loc la un anumit moment.Acest lucru se poate traduce, în cazul de la Gorj, de exemplu când polițistul ar fi putut spune ”lasă parul dacă nu voi folosi armamentul, ca în următoarea secundă să tragă în bărbat. Dar dacă s-ar fi întâmplat acest lucru, polițistul ar fi fost cercetat și erau mari șanse să vină avocații și procurorii să analizeze la secundă, să spună că nu era nevoie, că bărbatul era într-o situație de impulsivitate și de nervozitate, iar polițistul trebuia să-l calmeze, de parcă polițistul este și psiholog, este și mediator, este și negociator și mai trebuie să aibă și clarviziune să aibă puteri paranormale ca să știe dacă intenția atacatorului este de a-l omor î sau doar să-l sperie. Asta în condițiile în care un agent de poliție are ca cerințe de ocupare a postului studii medii”, a mai spus șeful sindicatului.Polițistul a mai precizat că, ”din start ar trebui, în acest moment, ca, în situația în care persoana nu se supune dispozițiilor polițistului, acesta să poată să folosească armamentul din dotare, fără ca acesta să răspundă penal. Atunci cred că în acel moment lucrurile vor fi destul de clare. Când este trecut în lege și știi că dacă nu respecți dispozițiile polițistului riști să fii împușcat, înseamnă că te vei gândi de două ori înainte să acționezi agresiv sau nu.Pe de altă parte, nimeni nu ia în considerare că sunt agresori care își doresc să fie la rândul lor agresați. Adică sunt agresori care își asumă să fie împușcați sau omorâți. Îi spune polițistului: ”împușcă-mă!”, fuge către el cu cuțitul, sunt multe astfel de situații. La momentul respectiv el este dispus să moară. Poate s-a certat cu cineva din familie, i s-a întâmplat ceva și încearcă să-și facă rău. Și se folosește de polițist.Dacă bărbatul de la Gorj ar fi fost împușcat, eu vă garantez că nouă din 10 persoane ar fi condamnat poliția și am fi avut un nou ”caz Pitești” ”, a mai arătat Andreica.Duminică după amiază, polițiștii din comuna gorjeană Drăguțești, au intervenit la un conflict familial. În timpul acțiunii, unul dintre polițiști a fost rănit cu un par.Acesta s-a ales dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de violență în familie și ultraj.