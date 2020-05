Cum vor stabili politistii amenda daca ne vad fara masca

Ziare.

Liderul Sindicatului National al Politistilor, Dumitru Coarna, a explicat cum vor decide agentii limita amenzii.Politistul apreciaza daca aplica minimul sau maximul sanctiunii in functie de comportamentul cetatenilor."Daca omul vine si spune: 'am gresit, nu mai fac, e pentru prima oara', inseamna circumstante atenuante", spune Dumitru Coarna, liderul Sindicatului National al Politistilor.Diferenta intre minim si maxim este mare, insa agentii vor aprecia sanctiunea in functie de comportamentul nostru."El ce face ca sa stabileasca? Se uita la contravenient: e in varsta, nu are antecedente, a avut un comportament corect, recunoaste fapta. Cand discut cu el aceste lucruri si analizez, de ce sa-i dau omului 2.500 de lei, ii dau minimul, 500 de lei", a declarat Dumitru Coarna.Daca facem scandal, nu recunoastem ca am gresit, nu ne legitimam - inseamna circumstante agravante si putem fi amendati cu 2.500 de lei, adica maximul prevazut de lege."Atentie mare, politistul poate sa aplice si avertisment conform OG 2/2001", a mai explicat Coarna.Trebuie mentionat ca in 15 zile de la comunicarea procesului verbal corespunzator se poate plati jumatate din amenda.