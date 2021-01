Cumpanasu, de neoprit pe Tik Tok. Profesor universitar: "Numai azi impostorul a avut 41 de interventii live, continua manipularea si agresiunea asupra a mii de copii"

Postarea lui Ciprian Mihali

Live-urile in cascada au fost facute dupa ce mai multi adolescenti s-au plans de limbajul lui Alexandru Cumpanasu, iar politia a deschis o ancheta Ciprian Mihali precizeaza care ar fi pericolele: copiii de 10, 12 sau 14 ani, il trateaza cu "domnu profesor", pentru ca o frauda repetata pana la epuizare sfarseste prin a deveni lucru cinstit."Aici e marele pericol: in obisnuinta cu impostura si cu frauda, in oboseala noastra de a le denunta, in a accepta agresiunea drept fapt divers, iar coruperea de minori drept educatie alternativa," conchide fostul diplomat "Intre timp, frauda continua. Numai azi impostorul a avut 41 de interventii live pe Tik Tok, in care isi continua manipularea si agresiunea asupra a mii de copii, nederanjat de nimeni. Iar copiii de 10, 12 sau 14 ani, il trateaza cu "domnu profesor", pentru ca o frauda repetata pana la epuizare sfarseste prin a deveni lucru cinstit.Aici e marele pericol: in obisnuinta cu impostura si cu frauda, in oboseala noastra de a le denunta, in a accepta agresiunea drept fapt divers, iar coruperea de minori drept educatie alternativa.Repet: toate astea continua sa se intample in timp ce noi ne ocupam de altceva, nestingherit, intrerupte doar de aparitiile obscene la televiziuni obscene, cautand cu totii rating prin violentarea copiilor pe Tik Tok si a parintilor pe RTV.Ce cauta un barbat de 40 de ani zi de zi, ore in sir, printre minori, pentru a le dasi pentru a-i intarata impotriva scolii si a profesorilor? In ce calitate o face, cu ce pregatire psihopedagogica si cu ce competente profesionale care sa poata fi dovedite cu studii si diplome adaptate lucrului zilnic cu minori?"