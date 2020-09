De cati politisti are nevoie nou-infiintata Politie Scolara pentru a combate bullying-ul. In forma actuala ar reveni un numar de 0,045 de politisti fiecarei scoli

Sindicatul Europol: Documentul nu a fost publicat in Monitorul Oficial

Ar trebui mai multi politisti

Politistii au deja aceste atributii

Insa, la un calcul simplu, avand in vedere numarul de unitati de invatamant, numarul oamenilor legii din aceasta structura ar fi prea mic.Sindicatul Europol arata insa, intr-o postare pe site-ul organizatiei , ca acest act normativ "nu a fost postat in transparenta decizionala pe site-ul MAI, iar pana la aceasta ora nu a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei". "Aceasta structura nou infiintata va fi formata dintr-un numar de 270 de politisti organizati la nivelul IGPR, DGPMB si la nivelul inspectoratelor de politie din fiecare judet", sustin reprezentantii politistilor.Sindicalistii spun ca noua structura de politie nu va putea fi considerata operationala, cu un aport real in sprijinul politistilor din teritoriu de activitatea careia sa beneficieze societatea civila.Unul dintre considerente ar fi numarul foarte mic de functii, 270 raportat la cele 41 de judete, municipiul Bucuresti cu cele 6 sectoare si structura centrala ar insemna ca pentru fiecare entitate in parte sa fie distribuite aproximativ 5 functii.Foarte putin avand in vedere ca in Romania functioneaza peste 6.000 de unitati scolare, ceea ce ne duce la concluzia ca pentru o unitate scolara vor desfasura atributiile mentionate mai sus, un numar de 0,045 politisti din cadrul structurii nou-infiintate".Reprezentantii politistilor spun ca pentru ca aceasta structura sa functioneze in parametri minimali ar fi necesare aproximativ 1.000 de functii.De asemena, "actul normativ nu prevede atributiile concrete pentru politistii din cadrul acestei structuri, nefiind stabiliti indicatori de performanta care sa poata fi cuantificati si raportati la asigurarea unui climat corespunzator de siguranta", mai arata Sindicatul Europol."Politistii de proximitate din mediul urban si politistii de ordine publica din mediul rural au deja astfel de atributii si desfasoara activitati la nivelul unitatilor de invatamant in baza planurilor de actiune intocmite la nivel national, judetean si local, impreuna cu jandarmi sau politisti locali, in parteneriat cu reprezentantii unitatilor scolare si cu cei ai autoritatilor publice locale. Apreciem ca cele 270 de functii, care puteau fi exclusiv de executie si nu de conducere cu secretare/secretari, puteau fi alocate structurilor de proximatate", mai arata Sindicatul Europol.Sindicalistii mai sunt de parere ca "in lipsa reglementarilor concrete, conform acestui ordin de ministru ne aflam in situatia in care atributiile pe linia unitatilor de invatamant se dubleaza, intrucat atat politistii de proximitate precum si cei din cadrul Birourilor de prevenire a criminalitatii din cadrul inspectoratelor judetene de politie desfasoara in prezent activitati de prevenire si combatere a faptelor antisociale in cadrul institutiilor de invatamant, si nu reprezinta un element de noutate asa cum a anuntat ministrul Vela".In acest moment exista o astfel de structura a politiei in Cluj, Iasi, Prahova, Timis si Brasov, unde functioneaza Birouri de Politie pentru Centre Universitare, care au atributii de asigurare a sigurantei in campusurile universitare si in zona adiacenta acestora. Insa multi dintre politistii din cadrul acestor birouri ar fi delegati la diverse structuri sau sectii de politie sunt folositi in cu totul alte scopuri decat cele pentru care au fost infiintate birourile in care ar trebui sa-si desfasoare activitatea.Mai mult, sindicalistii atrag atentia ca Politia Romana are un deficit urias de personal.Citeste si: