De ce politistul-pedofil a fost condamnat la o pedeapsa record de 20 de ani de inchisoare

Plangerile

Sentinta a fost data de Curtea de Apel Bucuresti. Practic, judecatorii au majorat cu un an pedeapsa primita de Eugen Stan la Judecatoria Sectorului 6.Conform minutei Curtii de Apel Bucuresti, consultata de Ziare.com, Eugen Stan a fost gasit vinovat in cazul a 14 agresiuni sexuale si a fost achitat in cazul altor patru agresiuni sexuale. Pentru fiecare infractiune pentru care a fost gasit vinovat, Eugen Stan a primit pedepse intre 2 ani si 6 ani, in functie de gravitatea faptei. Ulterior, judecatiorii au contopit aceste pedepse si au adaugat un spor."In baza art. 38 alin. 1 C.pen. raportat la art. 39 alin. 1 lit. b C.pen. contopeste cele 14 pedepse aplicate in cauza (o pedeapsa de 4 ani inchisoare, o pedeapsa de 5 ani inchisoare, o pedeapsa de 6 ani inchisoare, 3 pedepse de cate 2 ani inchisoare, 2 pedepse de cate 3 ani inchisoare si 6 pedepse de cate 3 ani si 6 luni inchisoare) in pedeapsa cea mai grea de 6 ani inchisoare, la care se aduga sporul obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse, respectiv un spor de 14 ani inchisoare, inculpatul Stan Eugen urmand sa execute in final pedeapsa de 20 de ani inchisoare in regim de detentie, " se arata in minuta instantei.Judecatorii au aplicat mai multe interdictii fostului politist si l-a obligat la plata unor daune morale, cate 50.000 de lei, catre mai multe victime care s-au constituit parti civile in acest caz.Eugen Stan se afla in arest din ianuarie 2018, iar judecatorii au dedus din pedeapsa aceasta perioada. "In baza art.72 alin. 1 C.pen. deduce din pedeapsa aplicata durata preventiei de la 8.01.2018 la zi," se arata in minuta Curtii de Apel Bucuresti.Ancheta in acest caz a pronit dupa plangerea facuta de parintii a doi copii - de 5 si 9 ani din Sectorul 6 al Capitalei, agresati sexual in liftul unui bloc.Apoi, anchetatorii au verificat mai multe dosare de agresiuni sexuale comise incepand cu 2009 si ramase cu autor necunoscut pentru a stabili daca politistul este autorul lor.Procurorii Parchetului General au precizat in 2018, cand l-au trimis in judecata pe Eugen Stan, ca fostul politist ar fi agresat sexual 18 persoane, cu varste intre 5 si 38 de ani."In perioada 2 noiembrie 2009 - 5 ianuarie 2018, inculpatul Eugen Stan a agresat sexual 18 persoane, cu varste intre 5 si 38 de ani, in diferite locuri de pe raza municipiului Bucuresti. Modul de operare al inculpatului viza, in general, urmarirea victimelor in drumul lor spre blocurile in care locuiau, infractiunile fiind savarsite, sub constrangerea exercitata de inculpat, in scara imobilelor sau in liftul acestora", potrivit procurorilor.La acel moment, in 2018, opinia publica a reactionat si a ridicat semne de intrebare vizavi de modul in care Politia Romana isi gestioneaza resursa umana avand in vedere ca asupra lui Stan au mai fost lansate astfel de acuzatii fara ca cineva sa ia o masura. Drept urmare, la nivelul MAI s-a luat decizia ca la IGPR sa se demareze o ancheta