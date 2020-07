De ce se prabuseste sistemul asigurarilor de sanatate din Romania. Din 17 milioane de asigurati, peste 10 milioane sunt exceptati de la plata

, iar ceilalti sunt angajatii care platesc.Asta inseamna canimic. Dezechilibrul este atat de mare incat viitorul sistemului de sanatate este incert.. Probabil trebuie regandite toate acele categorii exceptate de la plata contributiei, poate ca nu chiar toate ar trebui sa beneficieze de aceasta exceptie, astfel incat fondul sa faca fata nevoilor de sanatate care sunt in crestere.Serviciile medicale din Romania acordate prin sistemul asigurarilor de sanatate sunt platite din Fondul National Unic al Asigurarilor Sociale de Sanatate. Fondul este gestionat de CNAS si este constituit din contributiile romanilor la sanatate. In Romania platesc foarte putini insa".. Numarul celor care nu platesc, dar au asigurari, a fluctuat de-a lungul anilor, in functie de deciziile politice.. Jumatate sunt exceptate de la plata conform legii 95/2006, iar cealalta jumatate in baza masurilor fiscale luate intre 2017 si 2019. Printre ele toti pensionarii si salariatii din constructii. In plus, 4 milioane de romani sunt neasigurati.Asigurati CNAS in 2019:Asigurati exceptati de la plata contributiei peste 10.700.000Exceptati de la plata asigurarilor conform legii 95/2006 - 5.606.479:Copii, elevi, studenti sub 26 de ani - 4.519.146Co-asigurati - 660.605Persecutati politic, deportati, veterani, revolutionari - 206.789Persoane cu handicap - 145.448Persoane incluse in programe nationale curative, fara venituri - 46.737Femei insarcinate, lauze fara venituri - 27.754Exceptati de la plata CASS in urma masurilor fiscale 2017-2019 - 5.156.284Persoane aflate in concediu pentru cresterea copilului - 157.224Someri beneficiari de indemnizatie - 51.586Persoane cu pedepse privative de libertate - 12.702Persoane beneficiare de ajutor social - 265.367Personal monahal - 2.754Pensionari - 4.453.531Salariati din domeniul constructiilor - 213.120Salariati care platesc - 5.328.775.S-a ajuns la acest dezechilibru si pentru ca. Persoanele neasigurate traiesc adevarate tragedii. Multe dintre ele nu au asigurari pentru ca patronii nu le -au facut forme legale de munca.Pentru unii dintre ei salvarea vine de la fundatii.Cristi Romanescu, medic la o fundatie: "Incercam sa-i ajutam doar pe cei care nu au alta solutie, in general sunt oameni care au pierdut un loc de munca, ii sustinem cateva luni si apoi indemnam sa-si gaseasca loc de munca si sa-si plateasca asigurari".Pacient neasigurat: "Nu ma primea nimeni, absolut nimeni la policlinica normala, daca aveam bani faceam asigurarea medicala, ca sa pot sa-mi fac o pensie pe caz de boala macar, dar de unde bani ca asigurarea e 2 milioane si ceva".Cristiana Mateoiu, director executiv al unei fundatii: ". Avem peste 2.000 de povesti triste, grave, cu multe implicatii, pentru ei, de ani de zile, suntem un punct solid in viata lor'.Nici ei. In Romania, din 367 de spitale publice, 100 au cheltuieli cu salariile peste 80% din buget. Este si cazul Institutului Oncologic Bucuresti.Lidia Kajanto, manager: "In specialitatea noastra, oncologie, ne loveste cel mai mult. Sunt medicamente foarte scumpe si beneficiarii, din pacate, sunt cei care nu au platit niciodata asigurarile. Saptamana trecuta chiar am avut si avem o mare problema ca sunt foarte multe medicamente introduse pe lista si nu o sa avem cu ce le sustine. Nu avem bani".Rozalina Lapadatu, presedinte al unei asociatii de pacienti: "In cei 30 de ani care au trecut de la Revolutie s-a produs o instabilitate pentru ca in astia 30 de ani care au trecut am avut modificari permanente in modul in care se plateste asigurarea de sanatate. Am avut perioade in care pensionarii plateau la Sanatate, am avut perioade cand pensionarii au fost exceptati de la Sanatate. Nu putem sa jucam asa un ping-pong cu asigurarile de sanatate dupa cum decid diferite partide politice care sunt la guvernare ca e mai popular sa faca".In rapoartele facute publice la nivel european, Romania este codasa la tot ce inseamna sanatate. Suntem tara cu cel mai mic nivel de contributie. Tragic este ca nici acesti bani nu sunt cheltuiti cum trebuie.Tarile cu cele mai performante sisteme de sanatate sunt Germania si Franta.Sunt si tarile unde multi medici din Romania au plecat. Digi24 a vorbit cu ei pentru a putea face o comparatie intre sistemele de sanatate.Cristi Bulescu, medic care a fost plecat in Franta: "Acolo, in principiu, orice salariat si orice pensionar plateste aceste contributii la asigurarile sociale si de sanatate. Taxele pe munca sunt mari, taxele in general sunt mari, Franta e un stat destul de social din punctul asta de vedere in care sunt foarte multe beneficii sociale pentru o larga masa de locuitori si atunci impozitele fiind mari si protectia sociala e consistenta, nu exista categorii exceptate asa de largi. Iar pacientii simt aceste contributii in propria sanatate. Nu trebuie sa achite din buzunar diverse servicii care in Romania se platesc din buzunar, medicamentele sunt compensate in mare masura, unele ajungand la gratuitate."Theodor Lutz a plecat din Romania, in Germania, in urma cu multi ani, si nu mai vrea sa se intoarca. Ce il face sa ramana acolo este exact sistemul de sanatate.Theodor Lutz, medic primar radiolog: "Aici sunt foarte multe asigurari de stat, nu una, sunt cam 100, erau o mie. Toata lumea e obligata sa aiba asigurare de sanatate, plus ca nimeni nu are cum sa nu aiba. Se acopera absolut orice fel de tratamente, asta e avantajul si aici se vede cat de mult se plateste.", nu 19 ca la noi.In Romania niciun pensionar nu plateste CASS, in Germania platesc o cota de 14,6.In aceste conditii, Romania cheltuieste 700 de euro pe an pentru sanatatea unui roman, in timp ce Germania aloca 4300 de euro.La noi cheltuielile totale pe sanatate se ridica la 14,4 miliarde de euro pe an. In Germania, ajung la 360 de miliarde de euro.Rozalina Lapadatu, presedinte al unei asociatii de pacienti: "Sistemul nostru de sanatate e in colaps de mai multi ani, doar cine nu a vrut nu a vazut. Noi traim cu peticeli in sistemul de sanatate. Consider ca sunt prea multe categorii exceptate si ar trebui sa beneficiezi dupa contributivitate".Politica de Sanatate din Romania este decisa de guverne, iar pentru schimbarea sistemului de sanatate din tara noastra este nevoie de o decizie politica corecta.