Decizie BEC: Partidele si aliantele care nu au reprezentanti in biroul electoral pot avea un delegat in sectie

BEC a adoptat, marti, hotararea privind procedura de acreditare a delegatilor in sectiile de votare ai partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale.Conform deciziei, la toate operatiunile efectuate de birourile electorale ale sectiilor de votare vor putea asista delegati ai partidelor politice, aliantelor politice si electorale si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, care participa in alegeri si nu au reprezentanti in sectiile de votare.Acreditarea acestor delegati se face la cererea scrisa a conducerilor acestor partide, aliante, organizatii cu cel putin doua zile inaintea datei alegerilor.Documentul de acreditare permite titularului sa asiste la operatiunile electorale in ziua votarii, incepand cu ora 6,00 si terminand cu momentul incheierii si semnarii de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare a procesului de constatare a rezultatului votarii in sectia de votare. Acreditarea este valabila doar insotita de un act de identitate al titularului, mai prevede hotararea.