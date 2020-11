Decizii ale BEC referitoare la cum vor putea vota cei aflati in carantina sau izolare la alegerile din 6 decembrie

Cetatenii cu drept de vot aflati in carantina pot vota daca depun o cerere in acest sens insotita de decizia de carantina emisa de DSP.Cei aflati in izolare pot vota daca depun cerere si copie dupa: biletul de externare (care sa confirme diagnosticul si indicatia de izolare), decizia de izolare depusa de DSP si rezultatul unui test COVID-19 pozitiv din ultimele 14 zile.Conform deciziei BEC, cererile privind emiterea documentelor necesare exercitarii votului prin intermediul urnei speciale constituie totodata si cereri pentru exercitarea dreptului de vot, informeaza Mediafax."In cazul persoanelor in cazul carora directiile de sanatate publica au confirmat conform art. 2 instituirea izolarii sau carantinei, birourile electorale de circumscriptie judeteana/oficiile electorale, dupa caz, imprima cererile privind emiterea documentelor necesare exercitarii votului prin intermediul urnei speciale prevazute la art. 1 alin. (7) din decizia Biroului Electoral Central nr.40/2020, republicata, pe care le transmit, impreuna cu deciziile emise de directiile de sanatate publica, prin intermediul institutiei prefectului, pana cel mai tarziu in data de 6 decembrie 2020, ora 10.00, biroului electoral al sectiei de votare celei mai apropiate de imobilul la care s-a solicitat deplasarea urnei speciale", se mai arata in decizia BEC.CITESTE SI: