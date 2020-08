Demisie temporara a adjunctului politiei federale belgiene, dupa aparitia unor imagini care arata un ofiter facand aparent salutul nazist la moartea unui retinut

Desenfants a anuntat ca isi paraseste functia temporar in timpul unei anchete interne cu privire la interventia politiei in 2018 in cazul unui slovac care a murit dupa ce un ofiter s-a asezat pe cutia toracica a acestuia, iar un altul a facut aparent salutul nazist, relateaza AFP.Faptele s-au produs in februarie 2018 pe aeroportul Charleroi, unde un pasager slovac cu un comportament considerat agitat a fost brutalizat de politie Acesta a murit la cateva zile dupa operatie. Desefants era la vremea aceea in functia la care a renuntat, temporar.