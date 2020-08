Demonstratie de forta a MAI. Peste 10.000 de politisti si jandarmi mobilizati pentru pentru "combaterea criminalitatii de orice fel". Au fost controlati si posesorii de arme

, au anuntat reprezentantii MAI intr-o conferinta de presa.MAI a mai anuntat ca la nivelul intregii tari, in ultimele 24 de ore, au actionat aproximativ 9.000 de politisti si 3.000 de jandarmi , fiind constituite peste 4.500 de patrule.", a mai transmis MAI.Potrivit oficialilor Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a actiunilor din Bucuresti, in cadrul dispozitivelor rutiere special constituite au fost verificate 320 de autovehicule, fiind aplicate 150 de sanctiuni contraventionale.", a mai transmis MAI.Oficialii MAI aratat ca "activitatile de ieri si de astazi se desfasoara in contextul masurilor dispuse de conducerea Ministerului Afacerilor Interne pentru combaterea criminalitatii de orice fel".