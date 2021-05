Interventie in forta a Garzii de Mediu la firme care depoziteaza si ard ilegal deseuri. Operatiunea, supravegheata din elicopter

Numai in zona Sarulesti, din judetul Calarasi sunt mobilizate noua echipe de la Garda Nationala de Mediu, fiind implicati 21 de comisari. In zona se afla si un utilaj pentru incarcat deseuri si platforme pentru transport De asemenea, in actiune sunt implicati 65 de politisti si 180 de jandarmi. Interventia este supravegheata din elicopter."Sunt cantitati impresionante de deseuri pe domeniul public" a declarat comisarul sef al Garzii de Mediu Octavian Berceanu.El a precizat ca sunt controlate firmele care desfasoara astfel de activitati, de depozitare si distrugere a deseurilor.Berceanu a precizat ca recent au fost verificate firme din Sintesti si s-a descoperit ca unele dintre acestea au legatura cu firme din judetul Calarasi. El a anuntat ca urmeaza sa fie igienizata zona.In opinia sa, este necesara dezvoltarea unor platforme pe care sa se faca sortarea, iar munca oamenilor sa nu se mai desfasoare "la negru".