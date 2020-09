VIDEO/ FOTO Descinderi in forta la gruparile interlope. Un membru al clanului Sadoveanu, care a incercat sa fuga, a fost oprit cu focuri de arma

Cine este clanul Sadoveanu

37 de perchezitii la nivel national

In urma perchezitiilor, politistii au descoperit mai multe arme albe.Surse judiciare au spus pentru Ziare.com ca printre cei vizati se numara membrii clanului Sadoveanu. Acestia ar fi avut un botez, joi, iar politia le-a stricat petrecerea. Ei sunt acuzati ca au amenintat o grupare rivala din Rosiorii de Vede.Unul dinte membrii clanului Sadoveanu a incercat sa fuga in momentul in care i-a vazut pe mascati. S-a oprit insa dupa ce politia a tras un foc de avertisment."La acest moment politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Grupuri Infractionale Violente si Serviciul Investigatii Criminale - Sector 1, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, cu sprijinul Serviciului Criminalistic, Serviciului pentru Actiuni Speciale si Inspectoratului de Politie al Judetului Teleorman, pun in aplicare 16 mandate de perchezitie domiciliara si 15 mandate de aducere, in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Teleorman.Activitatile se desfasoara in cadrul unui dosar penal, in care se fac cercetari pentru savarsirea infractiunilor de santaj, tulburarea ordinii si linistii publice si amenintare", a transmis Politia Capitalei intr-un comunicat de presa.Clanul Sadoveanu activeaza in sectorul 1 al Capitalei si este condus de Cristian Mitrache. Membrii acestei grupari sunt cunoscuti pentru trafic de persoane, proxenetism, furturi de masini sau din locuinte,In luna iulie, clanul Sadoveanu isi ameninta rivalii, in parcarea unui hypermarket din cartierul Militari intr-un live, pe Facebook "Fiecare ne-am luat cartierul nostru! Nu aveti voie, vere, sa veniti peste zonele noastre: 1 Mai, Grivita, Chibrit, Giulesti, Chiajna, Dragomiresti... Duceti-va, frate, in oras! Duceti-va unde nu sunt tiganii de tiganie! In caz ca va faceti ambitii, pur si simplu se irita tigania! Daca nu luati in seama, facem belea chiar daca ajungem la puscarie! Noi suntem obisnuiti cu puscariile!", spune unul dintre liderii clanului Sadoveanu, una dintre cele mai cunoscute grupari din Bucuresti.Politia Romana efectueaza joi, 17 septembrie 2020, nu mai putin de 37 de perchezitii domiciliare pentru combaterea infractionalitatii, tragerea la raspundere a persoanelor implicate in comiterea de fapte penale si protejarea comunitatii de activitatile ilegale, transmite Ministerul Afacerilor Interne.Perchezitiile sunt efectuate sub supravegherea procurorilor de la unitatile de parchet competente, in cadrul unor dosare penale in care se fac cercetari pentru savarsirea infractiunilor de contrabanda , delapidare, tainuire, furt din locuinte, santaj, amenintare si tulburarea odinii si linistii publice.Actiunile urmaresc documentarea activitatii infractionale a persoanelor banuite, recuperarea prejudiciilor si indisponibilizarea bunurilor obtinute din savarsirea de infractiuni sau detinute ilegal.Persoanele depistate vor fi conduse la audieri, in vederea luarii masurilor legale in fiecare cauza.